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Türkiye 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti! Uzman isim yıl sonu tahminlerini açıkladı

Türkiye 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti! Uzman isim yıl sonu tahminlerini açıkladı
31.08.2022 10:46

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Ekonomi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beklentilerin 7,3 civarında olduğuna ancak Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme kaydettiğine dikkat çeken Erbaş, "Yıl sonu beklentileri için de önemli bir çeyrek büyüme gibi gözüküyor. Aşağı yukarı yıl sonu için de yüzde 6'lara yakın bir büyüme beklentisine kadar bizi götürebilecek bir ikinci çeyrek büyümesi görüyoruz." dedi.

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