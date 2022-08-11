Bakan Nureddin Nebati'den IMF yamağı Faik Öztrak'a belgeli tokat: Gerçeği çarpıtma çabası

2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan Faik Öztrak, ülkede bankaların için boşaltılırken ve Türkiye tarihinin en büyük krizi yaşanırken başroldeydi. IMF'nin yazdığı acı reçetelerin uygulayıcısı Öztrak, eski alışkanlıkları gereği AK Parti döneminde de muhalefetin diğer isimleriyle birlikte otel köşelerinde IMF yöneticileriyle bir araya gelmişti. Yaptıklarını unutan Öztrak, Türkiye'ye nefes aldıran Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ni hedef aldı.
TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çirkin iftiralara belgeleriyle gerekli yanıtı verdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Parti Sözcüsü Fait Öztrak'ın eleştirilerine cevap verdi.
Açıklamasında Öztrak'ın gerçekleri çarpıttığını ifade eden Nebati şu ifadeleri kullandı:
Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz.