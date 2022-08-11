Bakan Nureddin Nebati'den IMF yamağı Faik Öztrak'a belgeli tokat: Gerçeği çarpıtma çabası

Açıklamasında Öztrak'ın gerçekleri çarpıttığını ifade eden Nebati şu ifadeleri kullandı:

Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz.