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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 22:56
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    • 11.08.2022 23:12
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    Bakan Nureddin Nebati'den IMF yamağı Faik Öztrak'a belgeli tokat: Gerçeği çarpıtma çabası

    IMF yöneticileriyle otel köşelerinde gizli toplantılara katılan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ni hedef aldı. Öztrak'ın mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati belgelerle cevap verdi. Sistemden kaynaklı kazanımları tek tek anlatan Nebati, "Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez" diyerek gerekli cevabı verirken, sisteme dair oluşacak bilgi kirliliğini de bertaraf etti.

    IMF yamağı Öztrak’a belgeli tokat!

    2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan Faik Öztrak, ülkede bankaların için boşaltılırken ve Türkiye tarihinin en büyük krizi yaşanırken başroldeydi. IMF'nin yazdığı acı reçetelerin uygulayıcısı Öztrak, eski alışkanlıkları gereği AK Parti döneminde de muhalefetin diğer isimleriyle birlikte otel köşelerinde IMF yöneticileriyle bir araya gelmişti. Yaptıklarını unutan Öztrak, Türkiye'ye nefes aldıran Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ni hedef aldı.

    TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çirkin iftiralara belgeleriyle gerekli yanıtı verdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Parti Sözcüsü Fait Öztrak'ın eleştirilerine cevap verdi.

    Açıklamasında Öztrak'ın gerçekleri çarpıttığını ifade eden Nebati şu ifadeleri kullandı:
    Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez. Her şeyden evvel sizin pervasızca 'uyduruk' diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz.

        CARİ DENGEDEKİ BOZULMANIN DERMANI SONDAJ FİLOSU
        İhracatımızdaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebi küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışlarıdır. Örneğin dünyada doğal gaz fiyatları salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış göstermiştir. İşte tam da bu yüzdendir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdülhamid Han sondaj gemimizi de devreye alarak toplamda 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemisiyle dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosu oluşturarak milletimizin hizmetine sunduk.

        KARARLI MÜCADELELER SONUCUNDA ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLARDIR
        Bakan Nebati, Türkiye'nin yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde 35 milyar dolar fazla verdiğini aktardı.

        Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti:
        Cumhurbaşkanımızın bugün 34 Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yapması, Mavi Vatan, Karadeniz Doğalgazı, Akkuyu Santrali, devam eden karasal sondaj çalışmaları, yeşil enerji yatırım ve desteklerimiz de hep bu yüzdendir. Bu kazanımlar, spekülatif ve çarpıtılmış tweetler atarak değil, milletimizle birlikte birçok cephede verdiğimiz kararlı mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlardır.

            VATANDAŞLARIMIZIN ZİHNİNİ BULANDIRMAYA DÖNÜK MANEVRALAR
            Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere 'net hata noksan' kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi 'kaynağı belirsiz' bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar. Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum.

            CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE 35 MİLYAR DOLAR FAZLA VERMEYİ BAŞARDIK
            Cari denge konusuna dönecek olursak, içinde bulunduğumuz 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık. Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır. 2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir.

            SON YILLARDA İSTİKRARLI BİR CARİ FAZLA SÖZ KONUSUDUR
            Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir. Aşağıya enerji hariç cari işlemler dengesi tablosunu da bırakıyorum. Baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz ki pandeminin zirve yaptığı 2020 yılı dışında son yıllarda istikrarlı bir enerji hariç cari fazla söz konusudur. Gerçek budur.

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            Haberler Ekonomi Bakan Nureddin Nebati'den IMF yamağı Faik Öztrak'a belgeli tokat: Gerçeği çarpıtma çabası
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