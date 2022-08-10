Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret ve enflasyon mesajı: Tüm adımları tek tek atıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları, kanaat önderleri ile buluşma ve istişare toplantısına katıldı.
Bakan Nebati "Enflasyon sorununu çözmek için tüm adımları tek tek atıyoruz. Attığımız adımların tamamı enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edecek" dedi.
Asgari ücretle ilgili mesajlar da veren Bakan Nebati, "Memur, emekli ve işçimizin alım gücünü artırdık. Yılbaşından bu yana asgari ücrette gerçekleştirdiğimiz yüzde 94.6'lık artış tüm kaynaklarımızı seferber ettiğimizin somut örneğidir" ifadeleri kullandı.
Cari açık rakamlarına ilişkin de konuşan Nebati, "Enerji hariç 2020 yılında enerjiye petrole ödediğimiz tutar 28 milyar dolar. 2021 yılında 51 milyar dolar, 2022 yılında 100 milyar dolara doğru gidiyor" bilgisini paylaştı.