THY’den tarihi performans: Dünyadaki rakiplerini solladı

Dünyada birçok havayolu şirketi devlet destekleriyle ayakta durup, pandemi sonrasında toparlanmak için en iyi tahminle 2023 yılını beklerken Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın (THY) performansı göz kamaştırıyor. THY'nin başına geçen Ahmet Bolat'ın önderliğinde profesyonel yönetimle birlikte şirketin gelirleri ikinci çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. Yolcu gelirleri yüzde 25 yükseldi. Kargo gelirleri 2019'un aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı.
Akaryakıt hariç birim giderler ise 2019'a göre yüzde 11 azaldı. İlk 6 ayda şirket 737 milyon dolar kâr elde etti. İkinci çeyrekte toplam gelir 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu şirketin tarihindeki en yüksek 6 aylık kâr rakamı. THY, hem kârlılık hem kapasite açısından Avrupa'daki rakiplerini geçti. Dünyada ilk üçe girdi" dedi. Bolat, yılın ikinci çeyreğinde kapasiteyi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artırdıklarını belirterek, "İngiltere ve Almanya'da bayrak taşıyıcılar aynı dönemde yüzde 35'in üzerinde eksideler" mesajı verdi.
Peki petrolde yükselen fiyatlarla gelen maliyet baskısı, Avrupa'da havalimanlarında yaşanan sıkıntılar, tedarik zinciri aksamalarına rağmen bu başarı nasıl yakalandı? Kapasiteyi artırmak için uçak koltukları sıklaştırıldı. Bazı uçaklarda yolcu konforu bozulmadan koltuk sayısı 189'dan 220'lere çıkarıldı. Uçuş personeli fedakarlık yaptı. Senelik uçuş saatlerini yüksek sezonda kullanıp, izinlerini daha sonra yapmayı kabul etti. Temmuz-ağustosta yüzde 4 olan izin kullanımları 1'e indi. Boeing'den gelecek 8 adet 787 tipi geniş gövde uçağın gecikmesine rağmen yurtdışı operasyonları optimizasyonla iyi yönetildi. Şirketin net borçluluğu da ilk yarıda 2.8 milyar dolar azaldı.