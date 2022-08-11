Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sitem: Motorinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

Ancak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizler yavaş yavaş çözüme kavuşturulmaya başladı.
Çözüm ortamı, petrolün fiyatlarının düşürmeye başladı.
AKARYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bu da Türkiye'de pompa fiyatlarında etkisini gösterdi.
Yapılan indirimlerle birlikte güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 20,05 liradan satılıyor.
BAKAN NEBATİ TEPKİ GÖSTERDİ
Bu indirimler yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ümraniye'de "Yüz Yüze 100 Gün" programında yaptığı konuşmasında, basını indirimleri göstermedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.