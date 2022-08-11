Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sitem: Motorinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

"FİYATLAR ÇIKARKEN MANŞET, DÜŞERKEN HABER YAPILMIYOR"

"Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner." diye konuştu.