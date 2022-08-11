Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.08.2022 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 15:13
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sitem: Motorinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, "Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor" dedi.

    Motorinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle petrol fiyatlarının tavan yapması dünya ekonomisinde sorunlara neden oldu.

    Petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerika'dan Avrupa'ya tüm ülkelerde enflasyonu zıplattı. Bu ülkelerden biri de Türkiye oldu.

    Ancak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizler yavaş yavaş çözüme kavuşturulmaya başladı.

    Çözüm ortamı, petrolün fiyatlarının düşürmeye başladı.

    AKARYAKIT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
    Bu da Türkiye'de pompa fiyatlarında etkisini gösterdi.

    Yapılan indirimlerle birlikte güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 20,05 liradan satılıyor.

    BAKAN NEBATİ TEPKİ GÖSTERDİ
    Bu indirimler yaşanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ümraniye'de "Yüz Yüze 100 Gün" programında yaptığı konuşmasında, basını indirimleri göstermedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

        Nureddin Nebati, enflasyondan bahsettiği konuşmasında, "Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz." iddiasında bulundu, vergi konusunda değerlendirmeler yaptı.

        "251 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN FERAGAT EDİYORUZ"
        "Enerjideki artışları asgari düzeyde yansıması için sübvanse ediyoruz. 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz" diyen Nebati, akaryakıt fiyatlarındaki artışların manşet olduğunu söyledi, ancak indirimlerin manşetlerde yer almadığından şikayet etti.

        Nureddin Nebati akaryakıt fiyatları ile ilgili şöyle konuştu:

        "FİYATLAR ÇIKARKEN MANŞET, DÜŞERKEN HABER YAPILMIYOR"
        "Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deterjan Pazarı kurucusundan çileden çıkaracak sözler
        Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den sitem: Motorinin 22 liraya düşmesi neden manşetlerde yok?
            SON DAKİKA