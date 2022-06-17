Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

Her fırsatta ekonomiyi hedef alan Cumhuriyet Halk Partili isimlerden Faik Öztrak kendini patlattı.
10 HAZİRAN: KASADA PARA YOK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 10 Haziran'da hükümeti hedef alarak " Merkez bankasının kasası 53 milyar dolar açık veriyor. Kasada para yok." dedi.
17 HAZİRAN: HAZİNEDE 500 MİLYARI AŞKIN PARA VAR
Faik Öztrak bugün yaptığı açıklamada ise "Hazinede 500 milyarı aşkın para var, asgari ücrete hemen zam yapın." ifadelerini kullandı.
YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAFI
Öztrak yaptığı açıklamalar ile kendi kendisini yalanlarken 'ekonomik kötü' algısı yapmak için yalan söylediklerini de itiraf etmiş oldu.
FAİK ÖZTRAK'IN BOMBALARI
Her fırsatta Türkiye ekonomisi üzerinden kriz tellallığı yapan ve ülkeyi "krizden" çıkartacağını iddia eden Faik Öztrak kimdir?
GÖREVDE OLDUĞU YILLARDA TÜRKİYE BUHRANI YAŞADI
2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.
BANKALAR PEŞİ SIRA BATTI
'Ekonomi dehası' Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.
IMF'nin isteği ile zararda olan 20 bankanın faaliyet izni kaldırılmadı. Devlet bu bankalara hissedar yapıldı. BDDK kararı ile hisseleri fona devrolan bankaların tüm yükümlülüklerine garanti verildi.