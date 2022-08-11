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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 19:07
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    • 11.08.2022 19:09
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    Hedef 3000! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorla tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 kazançla 2.868,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.877,60 puana taşıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsa günü rekorla tamamladı! Hedef 3000

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 57,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN ÇOK KAZANDIRAN TİCARET
    Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile madencilik oldu.



    Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyonun ardından bugün de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9,8 artışla beklentilerin altında kaldığını belirterek, veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisinin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.



    Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde, İngiltere ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.850 ve 2.820 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Ekonomi Hedef 3000! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorla tamamladı
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