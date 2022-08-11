Hedef 3000! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 57,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN TİCARET

Bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,22 ile madencilik oldu.