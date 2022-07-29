Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ( TOKİ) satışa çıkarttığı konutlar arasında İzmit Sekbanlı ve Sepetçi yer alıyor. Toplam 238 daire için bugün kura çekilecek. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin TL, taksit tutarı ise 2 bin 596 TL'den başlıyor. İşte TOKİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Kocaeli 2+1, 3+1 Sekbanlı ve Sepetçi TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube ekranı...
TOKİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
TOKİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sekbanlı ve Sepetçi mahallelerinde yapılan konutlar için kura çekimini bugün gerçekleştiriyor. Kura sonucunda isim listesi yayımlanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
TOKİ KOCAELİ KURA CANLI YAYIN:
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Saat 14:00'da başlayacak ve canlı yayınlanacak olan çekiliş, TOKİ Başkanlığında gerçekleştirilecek. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlanmaktadır.
👉TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
👉TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
TAKSİTLER 2 BİN 600 LİRADAN BAŞLIYOR
2+1 özellikli 190 ve 3+1 özellikli 48 adet dairelerin başlangıç fiyatı 415 bin lira olacak. Taksitler ise 2 bin 596 bin liradan başlayacak. Enflasyona bağlı olarak her 6 ayda bir yeni taksit düzenlemesi yapılacak. Daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.
KONUT SAHİBİ OLANLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Çekilecek kurada konut sahibi olan vatandaşlar 15 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalayacak. Asıl hak sahipleri sözleşme işlemlerini tamamladıktan sonra kalan yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise 12 Eylül - 21 Eylül 2022.