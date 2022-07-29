🏡 TOKİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Kocaeli 2+1, 3+1 Sekbanlı ve Sepetçi TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube

TAKSİTLER 2 BİN 600 LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 özellikli 190 ve 3+1 özellikli 48 adet dairelerin başlangıç fiyatı 415 bin lira olacak. Taksitler ise 2 bin 596 bin liradan başlayacak. Enflasyona bağlı olarak her 6 ayda bir yeni taksit düzenlemesi yapılacak. Daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak.

KONUT SAHİBİ OLANLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Çekilecek kurada konut sahibi olan vatandaşlar 15 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalayacak. Asıl hak sahipleri sözleşme işlemlerini tamamladıktan sonra kalan yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise 12 Eylül - 21 Eylül 2022.