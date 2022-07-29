Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı? 29 Temmuz Çaykur 1. sürgün yaş çay bedeli ödendi mi? Haziran çay parası ne zaman ödenecek 2022?

Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı? 29 Temmuz Çaykur yaş çay bedeli ödendi mi? Haziran çay parası ne zaman ödenecek 2022? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika duyuru geldi. Buna göre ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı. Detaylar haberimizde...