Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı? 29 Temmuz Çaykur 1. sürgün yaş çay bedeli ödendi mi? Haziran çay parası ne zaman ödenecek 2022?

Çaykur yaş çay ödemeleri yattı mı? 29 Temmuz Çaykur yaş çay bedeli ödendi mi? Haziran çay parası ne zaman ödenecek 2022? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika duyuru geldi. Buna göre ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı. Detaylar haberimizde...
ÇAYKUR YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ YATTI MI?
SON DAKİKA! ÇAYKUR'un 2022 yılı birinci sürgün dönemine ait Haziran ayı çay paralarını 29 Temmuz'da üreticilerin hesaplarına aktaracağı, üreticilerin 30 Temmuz'dan itibaren hesaplarındaki parayı çekebilecekleri öğrenildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, haziran ayında alınan 120 bin 486 ton yaş çay karşılığında ödenecek yaklaşık 807 milyon liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden aldıkları 92 bin ton yaş çayın ödemelerinin yapıldığı hatırlatıldı.
807 MİLYON LİRA HESAPLARDA
Açıklamada, "2022 yılı birinci sürgün dönemine ait haziran ayı 120 bin 486 ton olan yaş çay karşılığı yaklaşık 807 milyon lira 29 Temmuz'da üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarılmış, üreticiler 30 Temmuz'da hesaplarından yaş çay bedellerini çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.