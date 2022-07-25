TOKİ mührü bastı 1.600 ödeme sözü veren daire alıyor! Ağustos'un bombasını erkenden patlattı! %12 peşinat: 39 bin TL + 180 vade ile ayda 1.600 ödeyen...
Hayalindeki evi almak için can atan çiftler TOKİ'nin konut satış ilanlarını yakından takip ediyor. TOKİ konut satışlarına yenilerini ekledi. Uygun fiyata daire almak isteyenlerin uğrak yeri TOKİ sitesinde yeni iller dikkat çekti. Kura ile satılan konutların fiyatları 327 bin TL'den başlıyor. Ayda 1.600,85 TL ödeme sözü vererek 2+11, 3+1 daireler alabilirsiniz. 39 bin TL peşinatla 180 ay vade garantisi alıp rahatlıkla ödeme yapabilirsiniz. Peki TOKİ hangi illerde konut satıyor? Başvuru şartları neler? Ev fiyatları nasıl? İşte detaylar...
Yeni evli çiftler ya da yıllardır ev alma hayali kuranlar dikkat! TOKİ yeni konut satışlarına başladı. Kura ve açık arttırma ile satılacak dairelerin fiyatları 400 TL'den aşağısında kalıyor. Kirada oturmaktan bırak vatandaşlar TOKİ'nin düşük ve orta gelir grubundaki konutları uygun fiyata alabiliyor. TOKİ ile 2+1, 3+1 daireleri kira öder gibi almak mümkün hale geliyor. Güncel konut satış ilanları yayımlanır yayımlanmaz yoğun ilgi görmeye başladı bile! İşte il ile TOKİ konut projeleri...
TOKİ'DEN %12 PEŞİNATLA (39 BİN TL) DAİRE ALABİLİRSİNİZ!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sık sık ilanlarına yeni konutlar ekliyor. Buna göre Kırıkkale'deki TOKİ projesi kapsamında 2+1 daire 327.447,36 TL'ye satılıyor. Bu daire için 180 vade imkanı bulunurken 39.293,68 TL de peşinat isteniyor.
Kırıkkale'nin yanı sıra megakent İstanbul, Çorum, Gaziantep, ığdır, İzmir, Karaman ve daha bir çok ilde de konutlar satışa çıkartıldı.
Öte yandan TOKİ geçtiğimiz günlerde 24 ilde kampanya başlatmıştı. Başvurular hala devam ediyor. İşte detaylar...
TOKİ 24 il için ucuz konut projesi için başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 4 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.