TOKİ mührü bastı 1.600 ödeme sözü veren daire alıyor! Ağustos’un bombasını erkenden patlattı! %12 peşinat: 39 bin TL + 180 vade ile ayda 1.600 ödeyen...

Yeni evli çiftler ya da yıllardır ev alma hayali kuranlar dikkat! TOKİ yeni konut satışlarına başladı. Kura ve açık arttırma ile satılacak dairelerin fiyatları 400 TL'den aşağısında kalıyor. Kirada oturmaktan bırak vatandaşlar TOKİ'nin düşük ve orta gelir grubundaki konutları uygun fiyata alabiliyor. TOKİ ile 2+1, 3+1 daireleri kira öder gibi almak mümkün hale geliyor. Güncel konut satış ilanları yayımlanır yayımlanmaz yoğun ilgi görmeye başladı bile! İşte il ile TOKİ konut projeleri...