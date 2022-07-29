31 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı parası nereye yatıyor? Ödemeniz hazırdır ne demek?

31 TEMMUZ 2022 AİLE DESTEK PARASI BUGÜN YATTI MI, NEDEN YATMADI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

Buna göre hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak. Henüz ödemesi yatmayanlar gün içerisinde sık sık hesaplarını kontrol edebilir.