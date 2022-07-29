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    • Ekonomi
    • 31.07.2022 15:30
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    • 31.07.2022 15:31
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    31 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı parası nereye yatıyor? Ödemeniz hazırdır ne demek?

    Aile Destek parası hakkında 31 Temmuz 2022 itibariyle araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların bugün hesaplara geçeceğini duyurmuştu. Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınırken başvuru sonuç ekranı da merak ediliyor. Peki 31 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı ödemeniz hazırdır ne demek? İşte başvuru sonuç ekranı...

    31 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı?

    Aile Destek Programı kapsamında destek ödemeleri bugün itibariyle hesaplara geçmeye başladı. Henüz parası yatmayanlar ise konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki 31 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı ödemeniz hazırdır ne demek? Aile Destek Paketi başvuru sonucuna nasıl bakılır? Paralar nereye yatacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

    31 TEMMUZ 2022 AİLE DESTEK PARASI BUGÜN YATTI MI, NEDEN YATMADI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

    Buna göre hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak. Henüz ödemesi yatmayanlar gün içerisinde sık sık hesaplarını kontrol edebilir.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Başvuru sonuçları da yine aynı adresten kontrol edilebilir.

    E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?

    Hesabına giriş yapanlardan 'ödemeniz hazırdır' yazısı ile karşılaşanların paraları yatacağı anlamına gelir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

        SOSYAL YARDIM UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ: ÇALIŞAN VE EMEKLİLER DE BAŞVURABİLECEK...

        İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.

        4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı'nın kapsamına çalışan ve emekliler de alındı.
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        Haberler Ekonomi 31 Temmuz 2022 Aile Destek parası bugün yattı mı, neden yatmadı? Aile Destek Programı parası nereye yatıyor? Ödemeniz hazırdır ne demek?
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