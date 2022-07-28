2022 TOKİ başvurular başladı! TOKİ ucuz satılık evler ve güncel fiyat listesi 2022! TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir BAŞVURU EKRANI!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirli vatandaşlar için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular projenin bulunduğu ildeki Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. Peki, ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ satılık daire fiyat listesi nasıl? İşte merak edilenler...
TOKİ ucuz konut başvuruları 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı. Binlerce vatandaşa uygun fiyat ve kolay ödeme yöntemiyle ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkardı. Düşük ve orta gelirli aileler Ucuz Konut kampanyasıyla yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile ev sahibi olabilecekler.
İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI 2022
TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.
Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.
Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.
Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.
Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.
Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.
Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.
Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den, taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.
Van'da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.