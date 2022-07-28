2022 TOKİ başvurular başladı! TOKİ ucuz satılık evler ve güncel fiyat listesi 2022! TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir BAŞVURU EKRANI!

İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI 2022

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.