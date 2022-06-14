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    • Ekonomi
    • 14.06.2022 09:51
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    • 14.06.2022 10:05
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    "Türkiye için tarihi bir gün! 'Biz gazı bulsak da çıkaramayız' diyenlere inat gaz çıkarılacak"

    Türkiye, dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için boruların denize indirilmesi ve ilk kaynak töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel "Türkiye için tarihi bir gün" başlığıyla kaleme aldığı yazısında bu süreçte Berat Albayrak'ın önemi ve yaşanılan süreçten bahsetti. İşte Mevlüt Tezel'in yazısından bir kısım...

    Muhalefet ’Gazı bulsak da çıkaramayız’ demişti

    Karadeniz'de 2020'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, dün denize indirilmeye başlandı.

    İlk etapta kuyulardan elde edilecek günlük 10 milyon metreküp gaz, 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji bağımsızlığı için büyük önem verdiği doğal gaz arama çalışmalarının başlamasında dönemin enerji bakanı Berat Albayrak önemli bir rol üstlenmişti.

    İngiliz petrol şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreçte Albayrak önce ilk milli sondaj gemisi Fatih'i Türkiye'ye kazandırmıştı.

    29 Mayıs 2018 tarihinde Fatih yola çıktığında Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. O günlerde "Biz doğal gazı bulamayız. Bulsak da çıkaramayız" diyenlerin sayısı çoktu!

    Albayrak karalama kampanyalarına hiç kulak asmadı ve hemen ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıkardı.

        Fatih ve Yavuz ile yürütülen derin sondaj çalışmalarına Kanuni, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli sismik gemiler de eşlik etti. Böylece Türkiye çok kısa süre içerisinde derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi!

        Albayrak maliye bakanı olduğu dönemde de sondaj faaliyetlerini yakından takip etti. Ve müjdeli haber kısa sürede geldi.

        Bazı muhalifler yine "Siz her sıkıştığınız anda gaz çıkarıyorsanız, bu halk size ne inanır ne güvenir", "Gazı bulsanız bile çıkaramazsınız" dediler!

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        Muhalefet ’Gazı bulsak da çıkaramayız’ demişti
        Haberler Ekonomi "Türkiye için tarihi bir gün! 'Biz gazı bulsak da çıkaramayız' diyenlere inat gaz çıkarılacak"
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