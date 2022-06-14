"Türkiye için tarihi bir gün! 'Biz gazı bulsak da çıkaramayız' diyenlere inat gaz çıkarılacak"

Fatih ve Yavuz ile yürütülen derin sondaj çalışmalarına Kanuni, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli sismik gemiler de eşlik etti. Böylece Türkiye çok kısa süre içerisinde derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi!

Albayrak maliye bakanı olduğu dönemde de sondaj faaliyetlerini yakından takip etti. Ve müjdeli haber kısa sürede geldi.

Bazı muhalifler yine "Siz her sıkıştığınız anda gaz çıkarıyorsanız, bu halk size ne inanır ne güvenir", "Gazı bulsanız bile çıkaramazsınız" dediler!