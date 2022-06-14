"Türkiye için tarihi bir gün! 'Biz gazı bulsak da çıkaramayız' diyenlere inat gaz çıkarılacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji bağımsızlığı için büyük önem verdiği doğal gaz arama çalışmalarının başlamasında dönemin enerji bakanı Berat Albayrak önemli bir rol üstlenmişti.
İngiliz petrol şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreçte Albayrak önce ilk milli sondaj gemisi Fatih'i Türkiye'ye kazandırmıştı.
29 Mayıs 2018 tarihinde Fatih yola çıktığında Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. O günlerde "Biz doğal gazı bulamayız. Bulsak da çıkaramayız" diyenlerin sayısı çoktu!
Albayrak karalama kampanyalarına hiç kulak asmadı ve hemen ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıkardı.