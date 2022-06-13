Sultan 2. Abdülhamid’in rüya projesiydi: Filyos Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçti

Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı da barındıran projede Filyos Limanı'nın Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkati çekiyor.