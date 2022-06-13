Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesiydi: Filyos Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçti
Osmanlı Devleti padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'in rüya projesi olan ve 2016'da yapımına başlanan Filyon Projesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçti. Başkan Erdoğan, Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşurken dördüncü sondaj gemisinin adının da Sultan Abdülhamid Han olarak belirlendiğini duyurdu. Yüksek teknolojili üretimlere ev sahipliği yapacak olan Filyos, çok yönlü ulaşım ağıyla adeta hem ticari hem de lojistik üs olacak. İşte haberin detayları...
Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, havzanın 8 Eylül 2012'te Bakanlar Kurulu Kararı ile Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle gerçeğe dönüştü.
TÜRKİYE'NİN 5 BÜYÜK YATIRIMI ARASINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen ''Filyos Vadisi Projesi'', Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında yer alıyor.
Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı da barındıran projede Filyos Limanı'nın Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkati çekiyor.
İNŞAATINA 2016'DA BAŞLANDI
Filyos Limanı'nın 2014'te yapılan ihalesinin ardından 19 Temmuz 2016'da inşaatına başlanırken, haziran ayı itibarıyla ayrılan ödeneğin yüzde 70 nakdi kullanımı gerçekleştirildi.