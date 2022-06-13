Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü! Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han oldu: 12 bin 200 metreye kadar iniyor
Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisinin adını Abdülhamid Han olarak belirlediklerini duyurdu. Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han sondaj gemisinin özelliklerini sizler için derledik.
Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Karadeniz'deki soğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde milli iletim sistemine aktarılacağının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir sondaj filosuna sahip olduğunu belirtti.
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediklerini duyurdu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Sondaj çalışmalarıyla döneminde öne çıkan Sultan Abdülhamid adına, Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.
"MÜCADELEYE ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.