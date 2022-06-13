Mavi Vatan’daki filonun en güçlüsü! Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han oldu: 12 bin 200 metreye kadar iniyor

"MÜCADELEYE ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.