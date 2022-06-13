Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İleride konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek





"BU FAYDAYI 84 MİLYON İNSANIMIZ HİSSEDECEK"

Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek.

Yerin altını araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bir de karadenizin formasyonunu yeniden değerlendirme imkanını bulduk. Daha önce de çalışmalar oldu fakat keşif olamamıştı. Şimdi o bölgelerde yeniden çalışma yürütülüyor.

Doğal gaz arama meselesi Akdeniz'de başlamıştı. Karadeniz gibi bir keşifle sonlanmamıştı fakat öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız olmuştu. Karadeniz'deki programın yoğunluğundan dolayı gemilerimiz burada çalışıyor. Daha sonra Akdeniz'e de tekrar bakılacak.

"İLERDE KONUTLARDA KULLANILAN GAZIN TAMAMI KARADENİZ'DEN ÜRETİLECEK"

İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak başlatacağız. İkinci fazda ise 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. ilk fazdaki veriler daha sağlıklı hedefler belirletecek. İleride konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek.

Vatandaşımızın konforu, rahatı, bütçesi her şeyin başında geliyor. Bu gaz bir sanayi tesisinde de belki yakılabilir fakat bunu karşılama oranları olarak bir mukayese yapıyoruz.

Bizim son yıllarda üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi enerjide söz sahibi haline gelmek. Türkiye, Avrupa'daki en çok gaz tüketen ülkelerden birisiyiz. Buna yerli kaynağı da eklediğimizde çok daha güçlenerek bir enerji merkezi olabiliriz.