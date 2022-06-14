THY'den bagajsız yolcuya ucuz bilet fırsatı: Düşük maliyetli yolcu sistemi geliyor

DİĞERLERİ EMEKLİYOR, BİZ KOŞUYORUZ

İç hatlarda peş peşe Tokat ve Rize havalimanlarının açıldığını hatırlatan Ekşi, "Aslında havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz" ifadesini kullandı.

BAGAJSIZ YOLCUYA UCUZ BİLET SİSTEMİ

Yüksek fiyat artışları karşısında bagajlı-bagajsız yolcu fiyatlandırmasını gündeme aldıklarını belirten Ekşi, bu uygulamayla ilgili de şunları söyledi: "Aslında bu tüm büyük havayolları arasında uygulanan bir yöntem. Bunun temel sistemi de yolcular arasında adaletli ücretleme yapmak. Diyelim ki bugün uçuyorsunuz. Bagajınız yok. Uçaktan inince gidiyorsunuz. Benim bagajım var ve ben bagajımı almayı bekliyorum. Siz de aynı parayı ödüyorsunuz, ben de… Ama benim için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla siz daha ucuza uçma hakkına sahipsiniz. Tavsiye ettiğimiz şey bu. Dolayısıyla diğer büyük havayollarının yıllardır uygulandığı düşük maliyetli taşıyıcılar sistemlerini güncelleme yaparak vatandaşa sunuyoruz."