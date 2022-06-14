THY'den bagajsız yolcuya ucuz bilet fırsatı: Düşük maliyetli yolcu sistemi geliyor

İki yılı geçen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden olumsuz etkilenen havayolu şirketleri, uğradıkları zararı telafi etmeye çalılıyor. Dünyada havayolu taşımacılığının gözdesi olan Türk Hava Yolları da geçtiğimiz Cumartesi günü Balkanların gözde turizm ülkelerinden Karadağ'ın Tivat şehrine başlattığı seferle 129 ülkede uçuş yaptığı hat sayısını 340'ya çıkarmıştı. Tivat'a yapılan ilk uçuşa ve havalimanındaki törene katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile hava taşımacılığının son durumunu konuştuk.
THY AÇIK ARA ÖNDE
Türk Hava Yolları'nın dünyanın 129 ülkesine sefer yaptığını ve bunun rekor olduğunu belirten Ekşi, "Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu ünvanına sahibiz. Bizden sonra gelen havayolu 99 ülkeye uçuyor. Dolayısıyla açık fark var. Pandemi şartlarında yine dünyada en fazla operasyon yapan, bizim hava yolumuz. Hem 2020'de hem 2021'de Avrupa'da en çok sefer yapan havayoluyuz" dedi.
YENİ HATLAR AÇILACAK
Pandemiden çıkışla beraber yeni hatlar açmaya başladıklarını belirten Ekşi, "On gün içerisinde üç hat daha açtık; Buhara'ya, Güney Sudan'a, Tivat'a. Güney Sudan'la ülke sayısı 129'a çıktı. Son olarak Karadağ'da Tivat seferlerini başlattık. Bununla tabi gurur duyuyoruz. Bu sene içerisinde yeni bazı yerler planlıyoruz ama henüz yönetim kurulu ve borsaya açıklanmadığı için şimdi söylemem çok doğru olmaz" diye konuştu.