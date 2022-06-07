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    Antalya'da düğün organizasyonlarına yoğun talep! Hint düğünü sayısında rekor kırılması bekleniyor

    Antalya'da salgın sonrası düğün organizasyonlarına yoğun talep artıyor. 3 gün 3 gece süren ve yüksek harcamalar yapılan Hint düğünü sayısında rekor kırılması bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Düğüne gelin

    Antalya'da salgın sonrası yoğun talep alan düğün organizasyon sektörü, 3 gün 3 gece süren ve yüksek harcamalar yapılan Hint düğünü sayısında rekor kırmayı hedefliyor. Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, salgın sonrası yoğun taleple karşılaştıklarını belirterek, "Yoğunluğu daha çok 2023'te bekliyorduk ama bu yıldan itibaren taleple karşılaştık. 2022'de 30 düğünü geçeceğiz. Ülkemiz için bir rekor. 2023'te en az 50 düğün yapmayı planlıyoruz" dedi. Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy da 20 civarında düğün yaptıkları 2019'un rekor yılı olduğunu hatırlatarak, "Hint düğünleri birçok sektörü de kalkındırıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, düğün için gelen bir kişi, normal turistten 35 kat daha fazla harcama yapıyor" diye konuştu.



    TEKNOLOJİK FABRİKALAR İLE 30 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI
    Türkiye'nin önemli üretim, ihracat, istihdam merkezi olması planlanan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Marmara OSB), inovatif ve çevreye duyarlı fabrikaların temelleri yılın ikinci yarısından itibaren atılacak. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2023'te üretim çarklarının döneceği Marmara OSB'de yüksek teknoloji odaklı üretimler yapılacak. OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay, kurulacak fabrikaların havaya, toprağa ve suya herhangi atık çıkartmayacağını vurgulayarak, "Buradaki 200 civarı fabrikanın tamamından, 200 hanenin bulunduğu bir mahalle kadar atık çıkacak" dedi. Şu an itibarıyla yüzde 96 oranında doluluğun söz konusu olduğunu aktaran Çay, "Yerli ve yabancı 160 yatırımcımız, teknoloji odaklı yatırımlarıyla fabrikalarının temellerini atmaya başlamamızı bekliyor. 2023 yılına geldiğimizde Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlayacağız. İlk etapta 10 bin kişi, daha sonra da 30 bin kişilik bir istihdam katkısı vermiş olacağız. Şu anki üyelerimizin ihracat potansiyeli ve buraya getirecekleri yatırımların bitmesiyle yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak. Bu da zaten bölgenin çok yoğun şekilde teknoloji odaklı bir ihracat üssü olmasını gerektiriyor."



    SİBER FATURA
    Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky, siber saldırıların çok zarar verici boyutlara ulaştığını belirterek, ortalama olarak hedefine ulaşan bir siber saldırının KOBİ'ler için yaklaşık 100 bin dolar, büyük işletmeler için ise 1 milyon dolar tutarında mali bir zarar meydana getirdiğini söyledi. Türkiye'de siber güvenlik konusundaki farkındalığın arttığını belirten Kaspersky, "Türkiye, diğer ülkeler gibi, savunmasız bilgisayar sistemlerinin yol açacağı zararların yanı sıra sürekli olarak sosyal mühendislik ve kimlik avı saldırılarına karşı da açık bulunuyor. Saldırganlar genellikle bu eksikliklerden yararlanıyor ve bu açıkları para ve hassas bilgileri çalmak için kullanıyor" ifadelerini kullandı.



        ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ İNCELEMEDE
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aHaber'de önemli mesajlar verdi: Ek gösterge aslında devrim niteliğinde bir düzenleme. Sayın Cumhurbaşkanımız şu talimatı verdi; "Bütün çalışanları, bütün emeklileri kapsayan bir düzenleme yapılsın." Biz de ona göre çalıştık. Kamu emekçilerimiz bu gece rahat bir uyku uyuyacak. Asgari ücrete zam dosyası önümüzde, inceliyoruz. EYT dosyası da önümüzde. Detayları inceleme sonrası açıklayacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan bir devlettir. Alelade kapitalist bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet karakterinde bir devlettir. Her sosyal mesele benim görevimdir çalışma hayatıyla ilgili. Onu açmayacağız o dosya kapalıdır demeyiz.
        KİLOSU 200 TL
        Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimli bölgelerde yetişen dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ormanlık alanda dağ çileği hasadı yapan Ayşegül Kocatürk, "Çileği toplaması gerçekten çok meşakkatli. Çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulması da zor" dedi.

        İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 27 ARTTI
        Indıcata'nın 2'inci el online araç pazar analizine göre, Mayıs'ta fiyatlar yüzde 27 arttı. Autorola Genel Müdür Yardımcısı Aslı Göker, "Tüm segmentlerde ortalamada yüzde 27 fiyat artışının olduğunu, en çok artışın B ve C segmentlerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz" dedi.

        ADFIMI'NIN YENİ BAŞKANI ARSLAN
        Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği'nin (ADFIMI) Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu başkanı seçildi. Arslan, birliğin, İslam ülkelerinde finans kurumları arasındaki diyalog ve iş birliklerinin geliştirilmesi adına önemli görev üstlendiğini belirtti.

        BORSA'DA YENİ REKOR
        Yerli yatırımcıların devam eden yoğun ilgisi ile yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, dün de rekor kırdı. Endeks dün gün içerisinde 2.654 puan ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yüzde 42, son 1 yılda yüzde 84 yükseldi.

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        Haberler Ekonomi Antalya'da düğün organizasyonlarına yoğun talep! Hint düğünü sayısında rekor kırılması bekleniyor
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