Antalya'da düğün organizasyonlarına yoğun talep! Hint düğünü sayısında rekor kırılması bekleniyor

ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ İNCELEMEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aHaber'de önemli mesajlar verdi: Ek gösterge aslında devrim niteliğinde bir düzenleme. Sayın Cumhurbaşkanımız şu talimatı verdi; "Bütün çalışanları, bütün emeklileri kapsayan bir düzenleme yapılsın." Biz de ona göre çalıştık. Kamu emekçilerimiz bu gece rahat bir uyku uyuyacak. Asgari ücrete zam dosyası önümüzde, inceliyoruz. EYT dosyası da önümüzde. Detayları inceleme sonrası açıklayacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan bir devlettir. Alelade kapitalist bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet karakterinde bir devlettir. Her sosyal mesele benim görevimdir çalışma hayatıyla ilgili. Onu açmayacağız o dosya kapalıdır demeyiz.

KİLOSU 200 TL

Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimli bölgelerde yetişen dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ormanlık alanda dağ çileği hasadı yapan Ayşegül Kocatürk, "Çileği toplaması gerçekten çok meşakkatli. Çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulması da zor" dedi.



İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 27 ARTTI

Indıcata'nın 2'inci el online araç pazar analizine göre, Mayıs'ta fiyatlar yüzde 27 arttı. Autorola Genel Müdür Yardımcısı Aslı Göker, "Tüm segmentlerde ortalamada yüzde 27 fiyat artışının olduğunu, en çok artışın B ve C segmentlerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz" dedi.



ADFIMI'NIN YENİ BAŞKANI ARSLAN

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği'nin (ADFIMI) Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu başkanı seçildi. Arslan, birliğin, İslam ülkelerinde finans kurumları arasındaki diyalog ve iş birliklerinin geliştirilmesi adına önemli görev üstlendiğini belirtti.



BORSA'DA YENİ REKOR

Yerli yatırımcıların devam eden yoğun ilgisi ile yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, dün de rekor kırdı. Endeks dün gün içerisinde 2.654 puan ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yüzde 42, son 1 yılda yüzde 84 yükseldi.

