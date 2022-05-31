TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi? Ev alacaklara müjde! 240 ay vadeli 100 bin sosyal konut...

TOKİ Ziraat Bankasıyla yeni bir anlaşmaya giderek ev alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla yeni bir fırsat sunmuştur. Buna göre 0,49 faizle ev alabilmek mümkün olabilir. Her sene faizlerin düşürülmesiyle bu sene gözler yine TOKİ'ye çevrildi. Yeni kararlarla 0,49 faiz daha da düşebilecek mi, merak konusu. Bu fırsattan yararlanabilmek amacıyla kişilerin birtakım şartları taşıyor olması gerekir.
TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi?
Bilindiği üzere TOKİ'den ev alacaklara 240 ay vadeli yüzde 0.49 faiz seviyesi ile Ziraat Bankası konut kredisi kullandırmıştı. Bu yılda kamu bankaları üzerinden kredi desteği verilmesi beklenirken seviyesin değişip değişmeyeceği konusu ile ilgili ise şimdilik bir açıklama yok
TOKİ evleri her bütçeye uygun evler inşa etmesiyle bilinmektedir. Bu evler 2+1 ve 3+1 olarak ayrılmaktadır. Her biri için istenen ön ödeme miktarı da farklılık gösterir. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ön ödeme için gerekli olan nakitleri yoksa Ziraat Bankası bu konuda destek sağlamaktadır. Başvurularını gerçekleştiren kişilere anında ihtiyaç kredisi vererek ön ödeme işlemlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır.