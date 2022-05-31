TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi? Ev alacaklara müjde! 240 ay vadeli 100 bin sosyal konut...

TOKİ evleri her bütçeye uygun evler inşa etmesiyle bilinmektedir. Bu evler 2+1 ve 3+1 olarak ayrılmaktadır. Her biri için istenen ön ödeme miktarı da farklılık gösterir. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ön ödeme için gerekli olan nakitleri yoksa Ziraat Bankası bu konuda destek sağlamaktadır. Başvurularını gerçekleştiren kişilere anında ihtiyaç kredisi vererek ön ödeme işlemlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır.