Evi olmayanlar için son tren kalkıyor! 2+1 3+1 ev 20 bin peşinat, satış bedeli 255 bin! TOKİ’den ayda 1.047, 1,165, 1.305 TL taksitle ev sahibi olun! 180 ay vade...

TOKİ makul fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayı sonuna doğru Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını duyurdu. Son aktarılan bilgilere göre, Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların başvuru yapabileceği konutların fiyatları da kurum tarafından internet sitesinde açıklandı. Son projede 96 adet konut inşaatı kapsamında üretilecek 56 adet konut satışa sunulacaktır. 2+1 konut 36 adet ,3+1 konut 20 adet olacak. İşte TOKİ Mayıs sonu kampanyası!