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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 11:29
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    • 31.05.2022 11:30
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    31 Mayıs 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Benzine zam var mı? Ankara, İzmir, İstanbul benzin motorin ve LPG fiyat tablosu! Shell, Opet, PO...

    Akaryakıt zammı hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar yoğunluk kazandı. 28 Mayıs'ta benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelmişti. Sürücüler güncel zamlı akaryakıt fiyat tablosu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Benzine zam var mı? 30 Mayıs 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul benzin motorin ve LPG fiyat tablosu!

    takvim.com.tr
    Benzine zam var mı? 30 Mayıs 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar haftanın ilk gününden itiberen merak edilerek araştırlıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü zamlanan benzin fiyatı toplam zamlarla birlikte 25 TL'ye ulaştı. Araç sürücüleri benzin, motorin ve LPG fiyat tablosu hakkında bilgfi sahibi olmak istiyor. Bugün Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,43 dolardan işlem görüyor. Peki, Benzine zam var mı? 30 Mayıs 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul benzin motorin ve LPG fiyat tablosu!

    MOTORİNE VE BENZİNE BİR ZAM DAHA

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 28 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam geldi.

    Hatırlanacağı gibi, 28 Mayıs'ta gece benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bir önceki gün ise otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.

    ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

    Yeni yapılan zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükseldi.

    Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de 24,50 TL'ye yükseldi.

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS 2022

        İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 24,98 TL'den işlem görüyor.

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,38 TL

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 24,98 TL'den işlem görüyor.

        İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,38 TL

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS 2022

        Ankara benzin fiyatları: 25,07 TL

        Ankara motorin fiyatları: 24,48 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 30 MAYIS 2022

        İzmir benzin fiyatı: 25,09 TL

        İzmir motorin fiyatı: 24,49 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 116,43 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 116,43 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 119,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 116,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,03 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Rusya'dan petrol ithalatının kesilmesine yönelik nihai kararı alabileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek. Toplantıda, ay başında üye ülkelere sunulan ve Rusya'ya yönelik uygulanması planlanan 6'ncı yaptırım paketi de değerlendirilecek.

        Pakette yer alan Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması maddesi konusunda uzlaşı sağlanmaya çalışılacak.

        Öte yandan cuma günü İran'ın Basra Körfezi'nde müdahale ettiği Yunanistan'a ait iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koyduğuna yönelik haberler de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

        İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran bayraklı bir geminin alıkonulduğu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğu duyurulmuştu. Bu durum, dünyanın petrol ticaretinin üçte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda tedarik sıkıntıları yaşanabileceğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatların yükselişini destekledi.

        Piyasalar OPEC+ toplantısına odaklandı

        Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.

        OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Grubun, piyasada arz daralması ve talep artışı yaşanan bir dönemde üretimi artırma çağrılarına cevap vermeyerek mevcut üretim politikasına bağlı kalacağı haberleri, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

        ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artması destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 116,76 ile 117,08 dolar aralığının direnç, 115,95 ile 115,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 31 Mayıs 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? Benzine zam var mı? Ankara, İzmir, İstanbul benzin motorin ve LPG fiyat tablosu! Shell, Opet, PO...
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