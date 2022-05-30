Yeni konut arsaları müjdesi geldi! TOKİ'den 75 bin konut atağı: Ankara, İstanbul, Çatalca, Tuzla... Arazi devletten, ev vatandaştan!

Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geldi. Son dakika bilgisine göre devlet konut sıkıntısını çözmek ve dar-orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek için çalışmaları hızlandırdı. Yeni bir konut hamlesi başlatma hazırlığı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal konutun yanında altyapılı konut arsaları satışı yapmak için kolları sıvadığını duyurdu. Bakan Kurum, "Ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. İşte konut arsalarına dair merak edilenler!