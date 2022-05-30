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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 09:27
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    • 30.05.2022 09:41
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    Bitcoin ve Ethereum'da kayıp yüzde 50'yi aştı! Çöküş devam ediyor

    Son dakika haberi... Kripto para piyasalarında son dönemdeki düşüş trendi devam ediyor. Piyasalardan 8 haftada 1 trilyon dolar silindi. Sabit ve altcoinlerde yaşanan erime yatırımcıları ürküttü. Bitcoin ve Ethereum'da toplam kayıp yüzde 50'yi aştı.

    Kayıp yüzde 50’yi aştı! Çöküş devam ediyor

    Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'da yüzde 50'den fazla değer kaybı var. 8 haftada piyasadan 1 trilyon dolardan fazla para silindi.

    LUNA'NIN DEĞERİ SIFIRLANDI
    Kripto para piyasalarında LUNA'nın değerinin sıfırlanması koinlerde deprem etkisi yarattı. Sabit koinlerdeki istikrarsızlık piyasanın geneline sıçradı.

    BİTCOİN DÜŞÜŞTE
    2021 yılının kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, mart sonunda 48 bin doların üzerini görse de üst üste 8 haftayı değer kaybıyla kapattı.

    Geçen hafta 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelenen Bitcoin bu hafta 30 bin 334 dolar seviyelerinde başladı.

        ETHEREUM 2 AYDIR DÜŞÜŞTE
        Piyasalarda en yüksek ikinci değere sahip Ethereum da 2021 yılının kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, ardından düşüş trendine girmişti.

        Ethereum da arka arkaya 8'inci haftayı kayıpla kapattı. Geçen hafta bin 960 dolarda dengelenen Ethereum bu hafta 1874 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

        BITCOIN NEDİR?
        Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.

            ETHEREUM NEDİR?
            Ethereum, ERC-20 kod sistemi sayesinde birçok kripto para biriminin altyapısını oluşturan merkeziyetsiz ve açık kaynak kodlu bir blok zinciridir. Ethereum blok zincirinin kurumsal kripto para birimi ise Ether'dir. Ether, Bitcoin'den sonra en büyük piyasa değerine sahip sanal paradır.

            Ethereum, 2013 yılının sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından yeni nesil bir blok zinciri olarak önerilmiştir. Ethereum'un geliştirilmesi için gereken maddi kaynak 2014 Temmuz ve Ağustos aylarında kitle fonlaması yöntemiyle internet üzerinden toplanmıştır. Ethereum, 30 Temmuz 2015'te, 11.9 milyon sanal birime karşılık gelecek şekilde "ön madencilik" yöntemiyle hayata geçirilmiştir.

            Ether ya da kısa adıyla ETH, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, kripto cüzdanlar arasında takas edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin [Ethereum Virtual Machine (EVM)] kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası internet ağını kullanarak çalıştırabilir. "Gas", kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

            2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrılmıştır. Yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) olarak bilinmektedir. Platformun özgün sürümü ise Ethereum Classic (ETC) adıyla yoluna devam etmiştir. Ethereum'un piyasa değeri 2017 yılında %13,000 büyümüştür.

            Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale gelmiştir. 19 Aralık 2016'da ise Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aşmıştır.

            En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum ağının yerel kripto para birimi olan Ether (ETH), 21 Ekim 2021 tarihinde 4 bin 366 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştür.

            TERRA LUNA NEDİR?
            Terraform Labs tarafından geliştirilmiş bir Blockchain ağı olan Terra (LUNA) 2018'de kuruldu. Terra, merkeziyetsiz kripto para birimlerinin sahip olduğu özgürlüğü, dolar ve lira gibi itibari para birimlerinin istikrarı ile birleştirmeyi amaçlar.

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            Haberler Ekonomi Bitcoin ve Ethereum'da kayıp yüzde 50'yi aştı! Çöküş devam ediyor
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