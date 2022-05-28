Hemen başvuran 394 bin TL’ye ev alıyor! TOKİ’den 38 bin TL peşinat, aylık 1.921 TL taksitle 0 daire satışı!

Ev almak için doğru zamanı bekleyenlere sıra geldi! TOKİ yine pek çok ilde iş yeri ve ev satıyor. Pek çok kiş konut satın almak için TOKİ'nin yeni duyurularını yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 2 ilde 1.921 TL taksitle 398 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve düşük taksit, uzun vadelerle kuralı satışa çıkarılıyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler gelin hep birlikte detaylara bakalım!