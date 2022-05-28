Hemen başvuran 394 bin TL'ye ev alıyor! TOKİ'den 38 bin TL peşinat, aylık 1.921 TL taksitle 0 daire satışı!
TOKİ, 81 ilde vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev bulmanın yollarını arayan binlerce kişi TOKİ'nin açıklamasıyla havalara uçacak. 398 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutları kapmak için harekete geçen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte konut satışlarının detayları
Ev almak için doğru zamanı bekleyenlere sıra geldi! TOKİ yine pek çok ilde iş yeri ve ev satıyor. Pek çok kiş konut satın almak için TOKİ'nin yeni duyurularını yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 2 ilde 1.921 TL taksitle 398 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve düşük taksit, uzun vadelerle kuralı satışa çıkarılıyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler gelin hep birlikte detaylara bakalım!
KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ MURADINLAR MAHALLESİ 315 KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ MURADINLAR MAHALLESİ 315 KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ kapsamında üretilecek 36 adet konut satışa sunulacaktır.
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 13 Haziran 2022 - 17 Haziran 2022
Başvuru Bedeli: 1000 TL,2000 TL