Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum fahiş kiraya karşı yasanın hazırlandığını söyledi





Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlar olduğunu belirten Kurum, "Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir. Aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler. Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun maddeleri ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.