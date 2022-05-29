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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum fahiş kiraya karşı yasanın hazırlandığını söyledi

    Çevre Bakanı Kurum evin bedelinin 240 aylık kiraya eşit olması gerektiğini belirtti. Fahiş kiraya karşı yasanın hazırlandığını söyledi. Kurum ucuz sosyal konut müjdesi de verdi.

    Fahiş kiraya düzenleme

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



    Fahiş kira bedelleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum, "Kira düzenlemesi konusunda gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Konut maliyetini aşağı çekecek düzenlemeler yapıyoruz" dedi.



    Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlar olduğunu belirten Kurum, "Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir. Aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler. Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun maddeleri ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.



        DAR GELİRLİYE KONUT
        Sosyal konutla ilgili soruları da cevaplayan Bakan kurum şunları söyledi: "TOKİ 2002 yılına 75 bin konut üretmiş biz de 2002 yılından bu yana 1 milyon 137 bin konut üretmişiz. Konutlarımızı her ilde yapacağız, ciddi bir rakam da açıklayacağız. Kiranın da altında taksitle ev sahibi yapacağız. Temel şart evi olmayan ve şehit ailelerimize destek olabilmek. Evi olmayanlar kira öder gibi ev sahibi olacak. İstanbul'da da Çatalca tarafında olsun, Tuzla taraflarında olsun alanlarımız var. Orada da sosyal konut projesi yapacağız"

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        Haberler Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum fahiş kiraya karşı yasanın hazırlandığını söyledi
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