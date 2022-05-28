'e-Ticaret'te yeni dönem! Yerliye teşvik yabancı tekeline son

Düzenleme ile sektördeki yabancı tekeli de kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi uygulamalar devreye alınacak. Böylece şu anda sektördeki beş büyük markanın, tamamı ya da büyük orandaki hissesinin Çin, ABD ve Güney Koreli olmasının sektörde yol açtığı yabancılaşma ve rekabetsizleşme sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN