Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Yeni kira artışı düzenlemesi o tarihte Mecliste! Hollanda modeli nedir? Kirada tavan fiyat uygulaması...

Hollanda modeli nedir, nasıl uygulanır? Kirada tavan fiyat uygulaması nedir? Üst sınır getirilecek mi? soruları milyonlarca vatandaş tarafından son dönemde sıklıkla araştırılıyor. Kira fiyatları fahiş şekilde artarken, bir çok kiracı zor durumda kalıyor. Hükümetten bu konuda kritik adım geldi. Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu. Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarıyla ilgili yeni düzenlemenin Meclis'e geleceğini tarihi açıkladı. İşte gelişmenin detayları...