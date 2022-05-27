Uyanık ev sahipleri, fahiş fiyat vurguncularına geçit yok: 65 bin fırsatçı tespit edildi!



*Müteahhitlerden inşaat şirketlerinden ve işleminize aracılık eden komisyonculardan ödediğiniz bedel karşılığında fatura alın.

* Tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor, kayıtsız aracılık hizmetleri vergi kaybına neden oluyor.

*Fatura vermeyen emlakçı, aracıları en yakın vergi dairesine, ya da Vergi İletişim Merkezi'ne bildirin.

*Alım satım işlemlerini başka şehirde otursanız da en yakın tapu müdürlüğünden yapabilirsiniz.

*E-devlet üzerinden cep telefon numaranızı sisteme kaydederek, taşınmazınızla ilgili olarak bilginiz dâhilinde olan ya da olmayan herhangi bir işlem talebi olduğunda haberdar olabilirsiniz.

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