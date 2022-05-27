Uyanık ev sahipleri, fahiş fiyat vurguncularına geçit yok: 65 bin fırsatçı tespit edildi!

Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dâhil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı. Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 65 bin usulsüz işlem belirlendi. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alınıyor.
KİRA GELİRLERİNE YAKIN TAKİP
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyarırken, satın aldıkları müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.
Hatalı, eksik yapılan tapu alım satım değerlerinde hem alıcıya hem de satıcıya gösterilmeyen aradaki fark kadar harç miktarı, gecikme cezasıyla birlikte alınıyor. Ayrıca alıcı ve satıcıya ayrı ayrı harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası kesiliyor.