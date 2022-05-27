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    • Ekonomi
    • 27.05.2022 08:18
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    • 27.05.2022 08:38
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    Uyanık ev sahipleri, fahiş fiyat vurguncularına geçit yok: 65 bin fırsatçı tespit edildi!

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit ederken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerini mercek altına alındı. İncelemelerde kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi. Bakanlık ayrıca internetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getiriyor.

    Fahiş fiyat vurguncularına geçit yok!

    Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı. Ucuz kredi paketi açıklanmadan önceki bireysel olanlar da dâhil bütün satış fiyatları tek tek çıkarıldı. Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 65 bin usulsüz işlem belirlendi. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alınıyor.

    KİRA GELİRLERİNE YAKIN TAKİP
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyarırken, satın aldıkları müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.

    Hatalı, eksik yapılan tapu alım satım değerlerinde hem alıcıya hem de satıcıya gösterilmeyen aradaki fark kadar harç miktarı, gecikme cezasıyla birlikte alınıyor. Ayrıca alıcı ve satıcıya ayrı ayrı harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası kesiliyor.

        İNCELEMELER DERİNLEŞTİRİLDİ
        Bakanlık, gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerleri tapu harcı yönünden incelemeye aldı. Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği belirleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019-2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının doğru beyan edilip edilmediğine yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Banka kredi bilgilerinden yapılan analizlerde kredi tutarı ile beyan edilen harç matrahı arasında fark bulunan 7 bine yakın mükellef izahata davet edildi.

        İNTERNETTEKİ İLAN SİTELERİNE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU
        Kredi destek paketinin açıklanmasının hemen ardından internetteki ilanlardaki fahiş artırımın ardından yeni bir uygulamaya gidiliyor. Bu kapsamda internet ilan sitelerine bilgi verme zorunluluğu getiriliyor. Bakanlık internet sitelerinden bilgi alınmasına ilişkin ayrıntıları tebliğle duyuracak. Sabah'ta yer alan habere göre, bu düzenlemeyle menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak.



        MALİYE 8 BAŞLIKTA UYARDI
        Tapu işlemlerinin gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden yapılmasını teşvik için başlatılan kampanya kapsamında Maliye de vatandaşları 8 başlıkta uyardı:
        *Tapu harçları, emlak vergi değerinden az olmamak üzere gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden ödenmelidir.
        *Nakit veya banka kredisiyle alım-satım yapsanız da tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeniz gerekiyor.
        *Eksik ödenen tapu harçları Maliye tarafından alıcı-satıcıdan cezalı olarak tahsil ediliyor. Risk almayın, gerçek alım bedellerini beyan edin. Daha az vergi ödemek için ev faturasının düşük rakamdan kesilmesine izin vermeyin.


            *Müteahhitlerden inşaat şirketlerinden ve işleminize aracılık eden komisyonculardan ödediğiniz bedel karşılığında fatura alın.
            * Tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor, kayıtsız aracılık hizmetleri vergi kaybına neden oluyor.
            *Fatura vermeyen emlakçı, aracıları en yakın vergi dairesine, ya da Vergi İletişim Merkezi'ne bildirin.
            *Alım satım işlemlerini başka şehirde otursanız da en yakın tapu müdürlüğünden yapabilirsiniz.
            *E-devlet üzerinden cep telefon numaranızı sisteme kaydederek, taşınmazınızla ilgili olarak bilginiz dâhilinde olan ya da olmayan herhangi bir işlem talebi olduğunda haberdar olabilirsiniz.

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            Haberler Ekonomi Uyanık ev sahipleri, fahiş fiyat vurguncularına geçit yok: 65 bin fırsatçı tespit edildi!
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