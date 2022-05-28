Ve açıklandı: O bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

TEB Bank ve Akbank'tan 100 bin TL'lik tüketici kredisi alabilmek istediğinizde karşınıza çıkacak olan maliyet tablosu şu şekilde olacaktır. Türkiye şartlar içinde nakit gereksinimi duyduğunuzda sık sık sarfedilen yöntemleri en başında bankaların nakit kredi fırsatları gelmektedir. Özel banka statüsünde tespit edilen ve finansal faaliyetleri ile ilgi çeken TEB Bank ve Akbank'tan 100 bin TL'lik tüketici kredisi aldığınızda sizi maliyet tablosu bekliyor.
TEB Bank aracılığı ile nakit ihtiyacınızı karşılamak adına 100.000 TL'lik tüketici kredisi çekeceksiniz aylık olarak %1.85 faiz oranları ile çekebilirsiniz. 24 aylık vade alternatifi size sunulacaktır. 24 aylık ödeme planına göre her ay 5.419,79 TL tutarında taksit ödemesinde bulunacaksınız. TEB Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden ya da bankanın mobil programı üzerinden 100 bin TL tüketici kredisi müracaatınızı yapabilirsiniz. Hem de size yakın konumda tespit edilen TEB Bank şubelerine giderek de müracaatlarınızı yapabiliyorsunuz.
Akbank'ta İhtiyaç Kredisi Veriyor!
Akbank aracılığı ile 100 bin TL'lik tüketici kredisi müracaatı yaptığınız vakit aylık olarak %2.00 oranında faiz uygulanacak. 24 aylık vade alternatifi sunulacaktır. Aylık olarak 5.529,70 TL'lik taksit ödemeleri gerçekleştireceksiniz.