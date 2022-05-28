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    • Ekonomi
    • 29.05.2022 12:30
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    • 29.05.2022 12:31
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    Ve açıklandı: O bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

    Bazı bankalar tüketici kredisi kullanan müşterilerine özel birtakım dönemlerde birtakım basitlik fırsatı sunuyorlar. Bu sebeple rastgele bir tüketici kredisi müracaatınızı yapacaksanız müracaat sırasında sizin amacıyla olan alternatifleri mutlaka değerlendirmeniz gerek. Çeşitli ödeme periyotlarında olan ya da aylık eşit taksitli olan ödeme planı tercihini yaparak kredi çektiğinizde finansal yönden daha da basitlik edebilmeniz mümkün.

    takvim.com.tr
    O bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

    TEB Bank ve Akbank'tan 100 bin TL'lik tüketici kredisi alabilmek istediğinizde karşınıza çıkacak olan maliyet tablosu şu şekilde olacaktır. Türkiye şartlar içinde nakit gereksinimi duyduğunuzda sık sık sarfedilen yöntemleri en başında bankaların nakit kredi fırsatları gelmektedir. Özel banka statüsünde tespit edilen ve finansal faaliyetleri ile ilgi çeken TEB Bank ve Akbank'tan 100 bin TL'lik tüketici kredisi aldığınızda sizi maliyet tablosu bekliyor.

    TEB Bank aracılığı ile nakit ihtiyacınızı karşılamak adına 100.000 TL'lik tüketici kredisi çekeceksiniz aylık olarak %1.85 faiz oranları ile çekebilirsiniz. 24 aylık vade alternatifi size sunulacaktır. 24 aylık ödeme planına göre her ay 5.419,79 TL tutarında taksit ödemesinde bulunacaksınız. TEB Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden ya da bankanın mobil programı üzerinden 100 bin TL tüketici kredisi müracaatınızı yapabilirsiniz. Hem de size yakın konumda tespit edilen TEB Bank şubelerine giderek de müracaatlarınızı yapabiliyorsunuz.

    Akbank'ta İhtiyaç Kredisi Veriyor!

    Akbank aracılığı ile 100 bin TL'lik tüketici kredisi müracaatı yaptığınız vakit aylık olarak %2.00 oranında faiz uygulanacak. 24 aylık vade alternatifi sunulacaktır. Aylık olarak 5.529,70 TL'lik taksit ödemeleri gerçekleştireceksiniz.

        Akbank'ın vermiş olduğu tüketici kredisine başvuru yapabilmek için bulunabilmek amacıyla bireysel yazdıktan sonra boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı yazıp 4425'e mesaj gönderebilirsiniz. Size en yakın konumda yer alan banka şubesine girilerek de kredi başvurunuzu yapabilmeniz gayet kolaydır.

        Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

        1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.

        2- Birden çok banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.

        3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.

        4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.

        5- Ufak tefek, diğer bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız amacıyla bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

        6- Düzenli ödemeleriniz konusu ile ilgili sorun yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.
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        Haberler Ekonomi Ve açıklandı: O bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!
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