Ve açıklandı: O bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.

2- Birden çok banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.

3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.

4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.

5- Ufak tefek, diğer bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız amacıyla bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

6- Düzenli ödemeleriniz konusu ile ilgili sorun yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.