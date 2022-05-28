AVAX Coin ne oldu, neden düştü? AVAX Coin yükselir mi? AVAX Coin son dakika yorumlar...

AVAX 9 AYIN DİBİNDE

Luna Vakfı ve Terraform Labs'in rezerv paraları arasında bulunduğu için 9 Mayıs'ta başlayan LUNA ve TerraUSD (UST) çöküşünden en çok etkilenen kripto paralardan olan Avalanche (AVAX) ise kan kaybetmeye devam ediyor.

AVAX bu sabah itibarıyla günlük yüzde 16 düşüşle 21.90 dolara geriledi. AVAX böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. AVAX Kasım 2021'de 146 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü. 9 mayıs'ta patlak veren kriz öncesinde ise 50 doların üzerindeydi.