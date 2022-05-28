9 Mayıs'ta UST krizi patlak vermeden önce 51 dolar civarında seyreden AVAX Coin sert düştü. Piyasa takipçileri şimdilerde yoğun olarak son dakika gelişmeleri araştırıyor. Bilindiği üzere Bitcoin günlük yüzde 0.2 değer kaybıyla 29.800 doların altına kadar geriledi. Avalanche de yüzde 10.7' düştü. Yatırımcılar son durumu merak ediyor. Peki AVAX Coin ne oldu, neden düştü? AVAX Coin yükselir mi? AVAX Coin son dakika yorumlar...
AVAX COİN NE KADAR, KAÇ DOLAR?
👉1 AVAX = $ 22,80
AVAX NE OLDU, NEDEN DÜŞTÜ?
Avalanche'dan yapılan son açıklamada "TFL 1 yıl satmama kısıtlamasıyla 1.09 milyon AVAX aldı. Bu miktar, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.5'ine denk geliyor. LFG, Terra rezerv ağında kullanmak üzere 1.97 milyon AVAX satın aldı. Bu, geçen haftaki AVAX hacminin yüzde 0.9'unu temsil ediyor. LFG, Terra chain çatalı kapsamında AVAX kullanacağına dair bir plan açıklamadı" denildi.
Luna Vakfı ise geçtiğimiz günlerde henüz AVAX satmadığını açıklamıştı.
AVAX 9 AYIN DİBİNDE
Luna Vakfı ve Terraform Labs'in rezerv paraları arasında bulunduğu için 9 Mayıs'ta başlayan LUNA ve TerraUSD (UST) çöküşünden en çok etkilenen kripto paralardan olan Avalanche (AVAX) ise kan kaybetmeye devam ediyor.
AVAX bu sabah itibarıyla günlük yüzde 16 düşüşle 21.90 dolara geriledi. AVAX böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. AVAX Kasım 2021'de 146 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü. 9 mayıs'ta patlak veren kriz öncesinde ise 50 doların üzerindeydi.