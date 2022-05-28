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Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!

Tek maaş ile geçinmekte zorlanan emeklilere ihtiyaç kredisi, kendi aracının sahibi olabilmek adına desteğe ihtiyaç duyan emeklilere ise taşıt kredisi hizmeti sunacağını açıklayan Vakıfbank, kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

takvim.com.tr
28.05.2022 09:15 - Son Güncelleme: 28.05.2022 09:15
Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!

Vakıfbank, yeni dönemde hem araç sahibi olmak hem de nakde olan sıkışıklıklarını hızlı bir şekilde gidermek isteyen emekli müşterilerine, 3 ay ödeme erteleme imkânı sunan ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyalarını duyurdu.

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Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!

Vakıfbank'tan Emeklilere Özel 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi!

Ülkemizin önemli bankalarından birisi olan ve geliştirdiği avantajlı kampanyaları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri ve diğer faktörler çerçevesinde giderek pahalılaşan gündelik hayat şartlarına tek maaş ile direnmeye çalışan emeklilere ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, taksit ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı sunacağı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!

Vakıfbank tarafından yapılan 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası açıklamasına göre kredi hizmetinin üst limitinin 125 bin TL olduğu öğrenildi.

Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!

Banka kredi hizmetinin azami vade sayısını 36, başlangıç faiz oranını ise yüzde 1,55 olarak bildirdi. Bu veriler ışığında çekilecek olan 40 bin TL tutarlı kredinin aylık taksit ödemesi ise 1.534,25 TL olarak hesaplandı.

Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!

Vakıfbank'tan 3 Ay Ödeme Ertelemeli Taşıt Kredisi!

Vakıfbank, yeni dönemde giderek artan taşıt fiyatlarına karşın çaresiz kalan emekli müşterilerine, 3 ay ödeme erteleme imkânı sunduğu taşıt kredisi kampanyası hizmeti sunacağını açıkladı.

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