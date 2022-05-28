Hem nakit para hem de araç sahibi olmak isteyen emeklilere müjde! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla!
Tek maaş ile geçinmekte zorlanan emeklilere ihtiyaç kredisi, kendi aracının sahibi olabilmek adına desteğe ihtiyaç duyan emeklilere ise taşıt kredisi hizmeti sunacağını açıklayan Vakıfbank, kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Vakıfbank'tan Emeklilere Özel 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi!
Ülkemizin önemli bankalarından birisi olan ve geliştirdiği avantajlı kampanyaları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri ve diğer faktörler çerçevesinde giderek pahalılaşan gündelik hayat şartlarına tek maaş ile direnmeye çalışan emeklilere ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, taksit ödemelerini 3 ay erteleme fırsatı sunacağı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank tarafından yapılan 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası açıklamasına göre kredi hizmetinin üst limitinin 125 bin TL olduğu öğrenildi.
Vakıfbank'tan 3 Ay Ödeme Ertelemeli Taşıt Kredisi!
Vakıfbank, yeni dönemde giderek artan taşıt fiyatlarına karşın çaresiz kalan emekli müşterilerine, 3 ay ödeme erteleme imkânı sunduğu taşıt kredisi kampanyası hizmeti sunacağını açıkladı.