5724’ten tek SMS ile başvurunuzu yapın! Hizmetten asgari olarak 10 bin TL tutarında destek alın!
Yeni dönemde yukarı yönlü hareketleri hızla devam eden ekonomi piyasaları nedeni ile hammadde fiyatları arttı. Artan hammadde fiyatları da her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların ortaya çıkmasına sebep oldu. Hem ikinci el hem de sıfır konutlarda gözlenen fiyatlara karşın vatandaşın yanında yer alan Vakıfbank, Sarı Panjur Konut Kredisi'ni açıkladı.
Vakıfbank'tan Sarı Panjur Konut Kredisi Kampanyası!
Ülkemizin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyen ancak artan konut fiyatları karşısında nakit desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka tarafından "Sarı Panjur Konut Kredisi" ismi ile duyurulmuş olan nakit hizmetinin ayrıntıları belli oldu.
Vakıfbank, geliştirmiş olduğu Sarı Panjur Konut Kredisi kampanyası kapsamında taksit ödemelerinin 3 ay ertelenmesine fırsat tanıyacağını bildirdi.
Vakıfbank Sarı Panjur Konut Kredisi Kampanyasının Özellikleri
Vakıfbank, geliştirmiş olduğu Sarı Panjur Konut Kredisi kampanyasına ilişkin bilinmesi gereken detayları yayınladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre hizmetten asgari olarak 10 bin TL tutarında destek alınabileceği bilgisi kaydedildi.