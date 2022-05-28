5724’ten tek SMS ile başvurunuzu yapın! Hizmetten asgari olarak 10 bin TL tutarında destek alın!

Vakıfbank'tan Sarı Panjur Konut Kredisi Kampanyası!

Ülkemizin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, ev sahibi olmak isteyen ancak artan konut fiyatları karşısında nakit desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka tarafından "Sarı Panjur Konut Kredisi" ismi ile duyurulmuş olan nakit hizmetinin ayrıntıları belli oldu.