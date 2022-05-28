Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...
Dört bir yanı verimli topraklar ile donatılmış olan ülkemizde tarımsal faaliyetlerin artması ve dışa bağımlılığın azalması amacı ile çiftçilere verilen desteklerden biri de Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Kamu bankası, resmi internet sitesi aracılığı ile tarım desteği kampanyasını duyurarak, gençlere ve kadın girişimcilere, faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
28.05.2022 10:43 - Son Güncelleme: 28.05.2022 10:43
Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Faizsiz Tarım Desteği!
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini sürdüren Ziraat Bankası, kamu bankası olmasının avantajını kullanarak birçok farklı başlık altında cazip teklifler içeren kampanyalar geliştiriyor.
Ziraat Bankası tarafından yapılan açılamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm kadın ve genç çiftçilere 500 bin TL'ye kadar kredi hizmeti sunacağını açıkladı.