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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Dört bir yanı verimli topraklar ile donatılmış olan ülkemizde tarımsal faaliyetlerin artması ve dışa bağımlılığın azalması amacı ile çiftçilere verilen desteklerden biri de Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Kamu bankası, resmi internet sitesi aracılığı ile tarım desteği kampanyasını duyurarak, gençlere ve kadın girişimcilere, faizsiz kredi hizmeti sunacağını açıkladı.

takvim.com.tr
28.05.2022 10:43 - Son Güncelleme: 28.05.2022 10:43
Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Ziraat Bankası hem kadınların hem de gençlerin tarım alanında faaliyet göstermelerini desteklemek amacı ile yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

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Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Faizsiz Tarım Desteği!

Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olarak hizmetlerini sürdüren Ziraat Bankası, kamu bankası olmasının avantajını kullanarak birçok farklı başlık altında cazip teklifler içeren kampanyalar geliştiriyor.

Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Son olarak ülke içi üretimin artması amacı ile tarımsal destek paketleri geliştiren banka, bu kapsamda genç çiftçilere ve kadın çiftçilere kredi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili kadın ve genç çiftçi kredi kampanyalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Ziraat Bankası tarafından yapılan açılamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm kadın ve genç çiftçilere 500 bin TL'ye kadar kredi hizmeti sunacağını açıkladı.

Ziraat Bankası resmen duyurdu: 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek! Vade sayısı 10 yıl, 2 yıl geri ödemesiz...

Faizsiz kredi hizmeti sunacağını bildiren banka, azami vade sayısını 10 yıl, ödemesiz süreyi ise 2 yıl olarak belirledi.

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