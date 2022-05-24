Nakit ödeme hizmeti resmen yayınlandı! Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank 2.500 TL üzeri maaş alan emeklilere ek ödeme müjdesi

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'tan Emeklilere Nakit Ödeme Hizmeti!

Kamu bankalarından olan Vakıfbank, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde hem emekli müşteri sayılarını arttırmak hem de bu vesile ile de emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile promosyon kampanyası düzenlediklerini duyurdular.