46, 48 yaşında emekli olmak hayal değil! SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay! 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun yıllar çalışma hayatında emek veren kişiler yaşlılıklarında rahat etmek için emeklilik hakkını ne zaman elde edeceklerini öğrenmek istiyor. Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu hayata erken kavuşmak isteyenler için SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay merak konusu oldu. 46, 48, 50, 52, 54, 56 yaşlarında emekli olmak hayal değil. Kadınlarda ve erkeklerde borçlanma emeklilik tarihini de öne çekiyor. 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak ve bu hayale kavuşmak için acele edenler daha erken nasıl olabileceklerinin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen primler, yaş ve sigorta başlangıcına bakarak bu hakkı tanırken borçlanma yoluyla emeklilik tarihi erkene çeken önemli detaylar arasında yer alıyor. SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay, 46, 48 yaşında emekli olmak hayal değil. 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI
Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
52 YAŞINDA VE 56 YAŞINDA NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?
Posta Gazetesi yazarlarından Sosyal Güvenlik Eksperi Ekrem Sarısu okurlarından gelen emeklilik sorularını cevaplarken erken emekli olmak isteyen şahıslara de yol gösterdi. Sarısu bir okurundan gelen "23 Nisan 1970 doğumluyum. 3 Şubat 1997 tarihinde 657'ye tabi olarak atandım. 390 günlük SSK hizmetimi birleştirdim. Bu şartlarda ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap verdi.