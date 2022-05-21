46, 48 yaşında emekli olmak hayal değil! SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay! 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama...

Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak ve bu hayale kavuşmak için acele edenler daha erken nasıl olabileceklerinin yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödenen primler, yaş ve sigorta başlangıcına bakarak bu hakkı tanırken borçlanma yoluyla emeklilik tarihi erkene çeken önemli detaylar arasında yer alıyor. SGK müjdeyi verdi, milyonları ilgilendiren detay, 46, 48 yaşında emekli olmak hayal değil. 4A, 4B, 4C SGK, Bağkur, emekli sandığı emeklilik yaşı hesaplama hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.