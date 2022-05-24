Hesabından haberi olmadan on binlerce lira çekildi! Bilirkişiden bankaya kötü haber

İzmir'de bilgisi dışında iki ayrı hesabından başka hesaplara 163 bin 480 TL para transferi yapıldığını iddia eden mimar Zekeriya Bozkurt (23), konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin raporunda, "Davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi. Bozkurt'un avukatı Demir, "Davanın sonuçlanması halinde emsal bir karar çıkacaktır" dedi.
İç mimar ve turizm firması sahibi Zekeriya Bozkurt'u, geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.23'te arayan bir bankanın çağrı merkezi görevlisi, hesabından para çekildiği ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme hat kesildiği için tamamlanamadı. Bozkurt, hemen mobil bankacılık işleminden hesabını kontrol etti. Bozkurt, iki ayrı hesabından rızası olmadan toplam 163 bin 480 TL para çekildiğini fark etti. Aynı gün saat 01.30 sıralarında Buca Şirinyer Polis Merkezi'ne giden Bozkurt, hesabından bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesap sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu. Zekeriya Bozkurt, konuyu ayrıca avukatı Nazlı Demir aracılığıyla, bankanın kusurunun bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Avukat Demir'in başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ
Mahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. 2 hafta önce inceleme tamamlandı. Heyet raporunda, "Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu, davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılması sonucu önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi. Yaşadıklarını anlatan Zekeriya Bozkurt, "Avukatım aracılıyla gerekli hukuki süreci başlattık. Sonuçlanmasını bekliyorum. Paramı son kuruşuna kadar istiyorum" dedi.