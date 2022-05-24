Hesabından haberi olmadan on binlerce lira çekildi! Bilirkişiden bankaya kötü haber





ADRES TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Bankanın dolandırıcılık ve suç şüphesi olan işlemlerde önceden tedbir almak zorunda olduğunu vurgulayan Avukat Nazlı Demir, "Banka bu nedenle gerekli sistemi oluşturmak zorundadır. Ancak gerekli sistemi oluşturmadığı için bu para transferinin bankayı arayarak mı yoksa mobil uygulama kullanılarak mı yapıldı bilmiyoruz. Bizim düşüncemiz; Zekeriya Bozkurt'un kimlik bilgilerini ele geçiren kişilerin bankayı arayıp bu transfer işlemini gerçekleştirdiği yönündedir. Banka ses analizlerini saklamaktadır. Davanın sonuçlanması halinde emsal bir karar çıkacaktır. Tüketicileri uyaralım. Siz de eğer habersiz gerçekleşen banka işlemlerinden mağdur olduysanız, konuyu Tüketici Mahkemesine taşıyın" diye konuştu.