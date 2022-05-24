Emlak vergisinde yeni dönem! KVKK değişikliğe gitti

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), belediyelerin emlak vergisi ödeme, hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde yalnızca T.C. kimlik numarası ile işlem yapmasını yasaya aykırı buldu. Kurul; belediyelerin vergi sorgulamalarında üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanılarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaları gerektiği, tedbir almayan belediyeler şikayet halinde cezai yaptırım uygulanacağını duyurdu.
Başkanlığını Prof. Dr. Faruk Bilir'in yaptığı toplantıya Kurul üyeleri İsmail Aydın, Tamer Aksoy, Bayram Arslan, Hasan aydın, Şaban Baba, Murat Karakaya ve Dr. Cengiz Paşaoğlu katıldı.
Toplantıda, belediyelerin çevrimiçi olarak sunmuş olduğu emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme veya borç sorgulama sayfalarında yalnızca T.C. kimlik numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği yönünde çok sayıda ihbarlar değerlendirildi.