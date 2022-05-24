Emekli olamayan vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek! SGK açıklama yaptı

Her sosyal devlet gibi ülkemizde vatandaşlara bireysel yardımlar yapmaktadır. SGK emekli olmayan vatandaşlara en az 2600 TL yardım gerçekletireceğini duyurdu. Bu yardım, evin geçimini gerçekleştiren bireyin vefat etmesi ardından geride kalan hane halkına verdiği yardımdır. Genel olarak bu yardım yetim ve dul aylığı olarak da bilinmektedir. Bu hususta oluşturulan açıklama ile alakalı veriler yazımızın devamı!
Vatandaşlar en az 3 bin 516 TL maaş alabilecek!
Yardımdan yaralanabilmek amacıyla vefat eden bireyin kesinlikle sigortalı olması gerekmektedir. Hem de dul ve yetim aylığının alınabilmesi amacıyla vefat eden bireyin emekli olması mecburi kılınmıştır. Öte yandan yardım alacak bireylerin emekli ya da sigortalı olma koşulu aranmamaktadır. Bu yardım aylığının dul ve yetim vatandaşlara hayat boyu ödenmektedir.
Fakat vefat eden bireyin eşi resmi bir evlilik yaptığı anda yardım kesilmektedir. Eğer vefat eden birey sigortalı fakat emekli değilse bu halde bireyin çocuklarına yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar ise dul yardımı gibi hayat boyu yardımlar değildir. Kız çocukları amacıyla evlenene kadar erkek çocuklarının eğitim ve öğretim hayatının sonuna kadar yardım yapılmaktadır.
Yetim ve dul yardım ücretleri vefat eden bireyin emekli maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. Geçen sene bu aylık en 650 TL iken bu sene oluşturulan emekli maaş düzenlemesi neticesi yardımın en az 2500 TL ve yukarında olması hedefleniyor. Yardımın ödeme oranları genel olarak şu şekildedir. Dul eş amacıyla maaşın yüzde 75'i, 1 çocuk olması durumunda eşe yüzde 60, 2 çocuk olması durumunda eşe yüzde 50 oranında yardım yapılmaktadır. Öte yandan çocuklara ise yüzde 30 oranında yardım yapılmaktadır.