Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!
Her kesimin hayali bir gün emekli olup maaşa kavuşmaktır. Emekli olmak için bir işyerinde çalışarak belli bir prim ve yaşı doldurmak gerekiyor. Ancak herhangi bir yerde çalışmayan, ev kadınlarına emeklilik fırsatı var. Bunun için belli bir miktar ödeme yapılması gerekiyor. Bunun için ayda 1.601 TL ödemek yeterli oluyor! İşte çalışmayana ve ev hanımlarına emeklilik yolları haberimizde!
18.05.2022 19:31 - Son Güncelleme: 18.05.2022 19:31
Türkiye'de çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta yolu ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar nihayet muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? Tüm soruların cevabı haberimizde...