Ev hanımlarına emeklilik yolu açık! Başvuran 2.500 TL emekli maaşına kavuşacak! 25 yıl evli olan dahil herkesi kapsıyor! SGK az önce resmen onayladı!

Türkiye'de çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta yolu ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar nihayet muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? Tüm soruların cevabı haberimizde...