Maaşın 24 katı çeyiz parası olarak hesaplara yatacak! Düğünü olanlara ilaç gibi gelecek! Karşılıksız geri ödemesiz! 36.000 TL almak için başvurular...
Evlilik hazırlığında olanlara ilaç gibi gelecek. SGK çeyiz parası ödüyor. Tam 36.000 TL! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan desteklerden birisi de evlenme ödeneği. SGK'ya yazılı başvuru yapılması durumunda süreç başlıyor. Ödemeden yararlanmak isteyen binlerce kişi şartları ve başvuru detaylarını merak ediyor. Ödemeler etek seferlik ve toplu halde yapılıyor. Peki çeyiz parası kimlere verilir? Evlenme ödeneği şartları neler? İşte konuya ilişkin bilgiler...
Nikah masasına oturacaklara güzel haber geldi. Devlet evlenmek isteyen gençlere karşılıksız geri ödemesiz 36.000 TL veriyor. Belirlenen şartları sağlayanlara başvurmaları halinde maaşın 24 katı çeyiz parası olarak hesaplara yatıyor. SGK İl Müdürlüklerine gidenlerin başvuruları kabul ediliyor. Ççeyiz parasını almamış olanlar ise 5 yıllık süre için geriye dönük başvuru yapabiliyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan evlilik ödeneğinin ayrıntıları...
Yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım programları sunan SGK, bu kapsamda SSK ya da Bağ-Kurlu anne ya da babanın vefatı sonrası yetim kalan kız çocukları maaş veriyor.
Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz parası sayesinde kız çocuklarının evlilik dönemine geldiğinde maddi olarak mağdur olması amaçlanıyor.