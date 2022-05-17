Tek dilekçe ile SGK’ya başvurana 1.250 - 4.473 TL ödeme! 7’den 70’e herkese karşılıksız veriliyor! Süresi var, hatırlamayanın hakkı yanar!

Bu ödenek veya yardım sigortalı çalışanın vefat etmesi halinde yakınlarına verilmek üzere devlet doğrultusundan tespit edilen bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusunda öncelikli olarak eşine ve çocuklarına verdiği cenaze yardımı SGK'lı bireyin anne yahut babasına da verilebilmektedir. Bu ödenek bireyin prim yatırmasıyla alakalı bulunduğu amacıyla birincil derecedeki tüm akrabalarına ödenmektedir. Peki, cenaze yardımından kimler yararlanabilir? 2022 cenaze yardımı kaç TL oldu? İşte detaylar!