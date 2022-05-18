İşsiz olan vatandaşlara dönemlik iş imkânı tanındı! İŞKUR yine yaptı yapacağını! İşte İŞKUR TYP başvurusu

Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan TYP projesi, ülkenin detaylı yerlerinde yaşam sürdüren ve belirli şartları gerçekleştiren işsiz vatandaşları kapsamaktadır. Peki, TYP nedir? TYP iş ilanlarına kimler müracaat yapabilir? Sunduğu hizmetler ve yayınladığı personel alımı ilanları ile ülke içi işsizlik oranının düşmesinde aktif rol oynayan kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, 2022 senesinde da vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesini döneme sokan kurum, alakalı hizmetin ayrıntılarını yayınladı.
İŞKUR TYP Projesinin Ayrıntıları
Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesi, belirli şartları gerçekleştiren kişilerin müracaatına açıktır. Kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan proje detaylarına göre TYP ilanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen kişilerin sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir:
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
· 18 yaşından büyük olmak
· Kamu haklarından men edilmemiş olmak
· SGK ya da başka kurumlardan emeklilik ya da malullük maaşı almıyor olmak
· Açık lise ve açıköğretim üniversiteleri haricinde bir kurumdan eğitim almıyor olmak
· TYP istihdamı karşılığında alınan aylık ücretin, hanenin toplam geliri ile eş güdümlü asgari ücretin 1,5 katını aşmıyor olması
· İlan yayınlandığı ilin sınırları içinde ikamet ediyor olmak
· İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olmak