Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak





ÇİMENTO GÖREVİ GÖRÜYOR

Türkiye'nin savunma sanayisinde platform satan ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Keleş, şöyle devam etti: "Türkiye gemileri, uçakları, İHA'ları, zırhlı araçları, tankerleri ihraç eden konuma geldi. Tüm bunlar platform olarak tanımladığımız şeyler. Bir platform ihraç ettiğinizde o platform ihraç ettiğiniz ülkede envanterde kaldığı sürece o ülkeyle ticari, eğitim, insan kaynağı ilişkiniz devam ediyor. Hatta kalıcı uluslararası ilişki geliştirmenizde de çimento vazifesi görüyor. İkincisi bir platform ihraç ettiğinizde onun içindeki tüm sistemleri ve alt sistemleri ihraç etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o platformun üretiminde rol alan tüm KOBİ'ler de ihracatta yer almış oluyor. Burada yapılan ihracat, herhangi bir ürünün ihracatından daha uzun soluklu ve kapsamlı ilerliyor."