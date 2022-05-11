Milli İHA Anka'lar için önemli gelişme: TUSAŞ imzayı attı! Kazakistan ile ortaklık...

Savunma sanayide atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.
Kazakistan'a ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) Anka, Kazakistan'da kurulacak tesiste ortak üretilecek.
TUSAŞ'TAN 'MİLLİ İHA ANKA' İMZASI
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl Anka ihracat anlaşması yaptığı Kazakistan'da yeni bir iş birliğine imza attı.
TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Anka, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.
Böylece Kazakistan, Anka'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi. Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik de önemli bir adım atılmış oldu.