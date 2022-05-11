Milli İHA Anka'lar için önemli gelişme: TUSAŞ imzayı attı! Kazakistan ile ortaklık...

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Anka'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Anka'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANKA İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

GENEL ÖZELLİKLER

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 8 m

Kanat açıklığı: 17 m

Kanat alanı: 13.6 m²

Kanat Açıklık Oranı : 22

Kanat Ok Açısı (çeyrek veter): 0

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg

Yakıt ağırlığı: 250 kg

Yararlı Yük Ağırlığı: 200 kg

Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)[9] , PD170 DİZEL MOTOR