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    • 11.05.2022 10:14
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    Milli İHA Anka'lar için önemli gelişme: TUSAŞ imzayı attı! Kazakistan ile ortaklık...

    Milli İHA Anka'lar için önemli gelişme... Savunma sanayide atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Milli İHA Anka, Kazakistan’da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    TUSAŞ imzayı attı! Anka’lar için önemli gelişme

    Savunma sanayide atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

    Kazakistan'a ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) Anka, Kazakistan'da kurulacak tesiste ortak üretilecek.

    TUSAŞ'TAN 'MİLLİ İHA ANKA' İMZASI
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl Anka ihracat anlaşması yaptığı Kazakistan'da yeni bir iş birliğine imza attı.

    TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Anka, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

    Böylece Kazakistan, Anka'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi. Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik de önemli bir adım atılmış oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Anka'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Anka'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ANKA İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
        GENEL ÖZELLİKLER

        Mürettebat: yok

        Gövde uzunluğu: 8 m

        Kanat açıklığı: 17 m

        Kanat alanı: 13.6 m²

        Kanat Açıklık Oranı : 22

        Kanat Ok Açısı (çeyrek veter): 0

        Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg

        Yakıt ağırlığı: 250 kg

        Yararlı Yük Ağırlığı: 200 kg

        Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)[9] , PD170 DİZEL MOTOR

        PERFORMANS
        Azami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph)

        Olağan Seyir Hızı: > 75 knot

        Servis irtifası: 30,000 ft

        Havada Kalış Süresi: 24 - 32 saat

        Harekât yarıçapı: 200 km (124 mi)[11]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S)

        Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.

        AVİYONİKLER
        Radar: Aselsan Sar

        AselFlir 300 infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları)

        Yeni nesil Aselsan CATS infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu)

        SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S)

        Silah sistemleri (Anka-S)

        Roketsan UMTAS

        Roketsan CİRİT

        Roketsan MAM-L

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        TUSAŞ imzayı attı! Anka’lar için önemli gelişme
        Haberler Güncel Milli İHA Anka'lar için önemli gelişme: TUSAŞ imzayı attı! Kazakistan ile ortaklık...
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