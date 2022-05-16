Türk SİHA’ları yakın gelecekte dünyada en çok kullanılan SİHA olabilir

Ancak Ukrayna-Rusya savaşındaki performansı tüm dünyanın dikkatini bu platformlara yöneltti. Haliyle Rusya'nın batı komşuları başta olmak üzere İngiltere'den Güney Amerika ülkelerine, Almanya'dan Afrika kıtasının kimi başkentlerine kadar çok geniş bir coğrafyada Türk SİHA'ları gündem oldu. Bu kez sadece başarılar değil 'Bizim de bu SİHA'lara sahip olmamız gerekli' yaklaşımı kamuoyunda konuşulmaya başladı.

BAYKAR'IN 26 ÜLKEYLE SÖZLEŞMESİ VAR

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan, Bayraktar TB-2'leri üreten Baykar Savunma'nın 26 ülkeyle ihracat sözleşmesi olduğundan, bunların 13'ünde aktif olarak söz konusu platformların kullanıldığı bilgisini veriyor.

Doğan, ihraç edilen ürünlerin iç piyasadaki fiyatının 2-3 katı olduğunu ancak buna rağmen rakiplerine oranla çok daha iyi bir fiyata ve onlardan daha yüksek bir performansa sahip olduğunu söylüyor.

SAVAŞTAN ÖNCE 'TÜRK SİHA'LARIN İŞİ ZOR' GÖRÜŞÜ HAKİMDİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın neden kırılma noktası olacağına dair görüşlerini de paylaşıyor Doğan ve daha önce birçok açıdan rüştünü ispat etmiş olan Bayraktar TB-2 için en son ve en zor sınavın burası olduğunun altını çiziyor.

Neden bu düşüncede:

"Daha önceden her ne kadar Rus sistemlerine karşı Libya, Suriye ve Azerbaycan'da başarılı bir performans ortaya koymuş olsa da Bayraktar TB-2 için Rus anakarasında işlerin çok farklı olacağı düşünülüyordu.