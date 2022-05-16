Türk SİHA’ları yakın gelecekte dünyada en çok kullanılan SİHA olabilir

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii serüveninde en önemli kilometre taşlarından biri hiç şüphesiz insansız hava araçları… İHA'larla başlayan yolculukta söz konusu hava araçlarının silahlandırılarak SİHA'lar dönüşmesi kritik virajlarından biriydi.
Önce yurt içi terör operasyonları, sonrasında Suriye'deki harekatlar, Libya'daki sahaya etkileri derken Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda genelde Türk SİHA'ları, özelde Bayraktar TB-2 öne çıktı.
Ancak Ukrayna-Rusya savaşındaki performansı tüm dünyanın dikkatini bu platformlara yöneltti. Haliyle Rusya'nın batı komşuları başta olmak üzere İngiltere'den Güney Amerika ülkelerine, Almanya'dan Afrika kıtasının kimi başkentlerine kadar çok geniş bir coğrafyada Türk SİHA'ları gündem oldu. Bu kez sadece başarılar değil 'Bizim de bu SİHA'lara sahip olmamız gerekli' yaklaşımı kamuoyunda konuşulmaya başladı.
BAYKAR'IN 26 ÜLKEYLE SÖZLEŞMESİ VAR
Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan, Bayraktar TB-2'leri üreten Baykar Savunma'nın 26 ülkeyle ihracat sözleşmesi olduğundan, bunların 13'ünde aktif olarak söz konusu platformların kullanıldığı bilgisini veriyor.
Doğan, ihraç edilen ürünlerin iç piyasadaki fiyatının 2-3 katı olduğunu ancak buna rağmen rakiplerine oranla çok daha iyi bir fiyata ve onlardan daha yüksek bir performansa sahip olduğunu söylüyor.
SAVAŞTAN ÖNCE 'TÜRK SİHA'LARIN İŞİ ZOR' GÖRÜŞÜ HAKİMDİ
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın neden kırılma noktası olacağına dair görüşlerini de paylaşıyor Doğan ve daha önce birçok açıdan rüştünü ispat etmiş olan Bayraktar TB-2 için en son ve en zor sınavın burası olduğunun altını çiziyor.
Neden bu düşüncede:
"Daha önceden her ne kadar Rus sistemlerine karşı Libya, Suriye ve Azerbaycan'da başarılı bir performans ortaya koymuş olsa da Bayraktar TB-2 için Rus anakarasında işlerin çok farklı olacağı düşünülüyordu.
Bu aslında doğru bir düşünce zira bir ülke kendi toprakları dışında hava savunma şemsiyesini, komuta kontrol yapısını, lojistik/ikmal imkanlarını kullanması, kendi anakarası üzerinde kullanmasına kıyasla çok daha kısıtlı ve zor bir durumdur.
Dünya o bölgelerdeki başarıları her ne kadar takdir ediyor ve şaşırıyor olsa da TB2'lerin Ukrayna'da onlarca Rus Hava Savunma Sistemini, ikmal konvoylarını, topçu ve zırhlı unsurlarını hatta ve hatta taarruz helikopterlerini, savaş gemilerini imha ediyor olması TB2'leri destansı birer sistem haline getirdi."
'SAHİP OLUNMASI GEREKEN' UNSUR HALİNE GELDİLER
Kadir Doğan, Ukrayna savaşında gelen bu başarının bir yandan halk desteği ile de birleşince harika bir halka ilişkiler kampanyasına dönüşmeye başladığına işaret ediyor.
"TB2'nin Rus sistemlerine karşı bu başarısı, Doğu Avrupa'da kendilerini Rus tehdidi altında hisseden tüm ülkeler için 'sahip olunması gerekilen bir unsur' haline dönüştü.