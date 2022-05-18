Üreticiye 3 büyük destek gündemde! Elektrik faturaları hasattan sonra ödeniyor... İşte tüm detaylar





6 AYDA BİR TAHSİLAT

Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda düşük faiz uygulaması taleplerinin olduğu da belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bakanlık ve dağıtım şirketleri arasında protokol yapılması bekleniyor.