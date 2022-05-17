Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te son durum ne? Haluk Bayraktar "en kısa zaman içerisinde" diyerek müjdeledi

Savunma Sanayii İstanbul'da buluştu. A Haber muhabiri Rıfat Fırat, savunma sektörünü değerlendirmek üzere SAHA İstanbul YKB Haluk Bayraktar ile konuştu. Haluk Bayraktar'ın savunma sanayii ve geleceğine ilişkin açıklamaları şöyle:
Savunma sanayii milli teknoloji hamlesinin en yoğun bir şekilde uygulandığı sektörlerden. Adeta buradan doğarak ülkemizde diğer sektörlere de adım adım yayıldı. Ülkemizde milliliğin olmazsa olmazı, adeta zaruret halinde, parasını verseniz bile alamayacağınız teknolojiler mevcut. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı kendi insanlarınızla, kendi beyinlerinizle, kendi alın terinizle ve AR-GE yatırımlarınızla yapmanız lazım. İşte bu yüzden milli teknoloji hamlesi en yoğun haliyle savunma sanayiinde uygulanıyor.
Başarı örnekleri özellikle son 20 yılda o alanda atılan adımlar, o alanda ortaya koyulan irade...
İTHAL EDEN DEĞİL ÜRETEN OLACAĞIZ
Devamlılık ile birlikte başarı örneklerini görüyoruz. Ben az önce konuşmamda da ifade ettim. Türkiye bundan 13 yıl önce parasıyla dahil SİHA'ları satın alamıyordu. Vermiyorlardı. Ama biz dedik ki "Biz bu alanda ithal eden olmayacağız. Bunu geliştiren, üreten ülke olacağız."
Bu alanda programlar açıldı, AR-GE çalışmaşarı başladı. Biz de bir girişimci olarak başladık. O dönem BAYKAR çok ufaktı. Bugün 13 sene sonra sadece kendi ülkesinin ihtiyaçlarını en ileri düzeyde karşılayan bir ülke olmaktan ziyade bu teknolojiyi en ileri seviyede 20 tane dost ve müttefik ülkeye ihraç eden ve bunu da diplomatik anlamda bir güç haline getiren bir ülke haline geldik.
İHRACATIN VERDİĞİ EKOSİSTEM GÜCÜ
Bu sadece bir SİHA ihracatı değil, onunla birlikte ülkenin yüzlerce firmasının geliştirdiği ürünü sadece ilk satışta da değil o ürünün yaşan döngüsü boyunca ne kadar süre o ülkeler kullanırsa onlarla ilişki kurmuş oluyoruz. Bu anlamda da milli teknoloji hamlesinin en önemli başarı örneklerinden bir tanesi.