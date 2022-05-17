Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te son durum ne? Haluk Bayraktar "en kısa zaman içerisinde" diyerek müjdeledi



Dolayısıyla bugün de SAHA İstanbul olarak biz bu ekosistemi güçlü kılmak, sürdürülebilir kılmak, girişimcisinden küçük-orta ölçekli işletmecesine, büyük ölçekli işletmenin bir arada bulunduğu, akademik üniversitelerin de bir arada olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak bu ekosistemi inşa etmek için bir aradayız.



3.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye kendi teknolojisini geliştirdikçe bu teknolojileri sahada uygulayarak oradan alınan geribeslemelerle bu ürünlerin artık dünya çağında bir marka olmasına doğru ilerliyor. Türkiye artık İHA, milli gemi ihraç eden bir ülke. Türkiye artık elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri, roket-füze sistemleri ihraç eden bir ülke. Bu hale nasıl geldik? Ülke olarak kendimize inandık. Kendi firmalarımıza inandık, onlar bu teknolojileri geliştirdiler. Türkiye'de bunlar kullanıldıkça daha iyi hale geldi. Oradan aldıkları referansla dünyaya ihraç edilir hale geldi. İhracat da bu vesileyle yıldan yıla artar hale geldi. 10 yıl önce 800 milyon dolardan yıllık reel bazlı yüzde 15 oranında büyüyerek bugün geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar, bu yıl da 4 milyar doları geçeceğini değerlendiriyoruz.