Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.05.2022 12:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2022 12:45
    ABONE OL

    Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te son durum ne? Haluk Bayraktar "en kısa zaman içerisinde" diyerek müjdeledi

    Milli teknoloji hamlesi Türkiye'yi süper güç olma yolunda hızla ilerletiyor. Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 de bu yolda en kritik projelerden... SAHA İstanbul YKB Haluk Bayraktar, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. İki projedeki son duruma ilişkin konuşan Bayraktar, "Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. AR-GE liderimiz Selçuk Bayraktar da dönem dönem açıklamalar yapıyor. Yoğun bir şekilde hem dünyanın ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma’yı hem Bayraktar TB3’ü ve bunu özellikle Anadolu gemimize indirecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Şu an herhangi bir aksama yok. İki proje de yüzde 100 BAYKAR’ın kendi öz finansmanıyla gerçekleşen projeler. Biz bütün kaynaklarımızla ülkemize bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bunu da en kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi.

    Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 müjdesi

    Savunma Sanayii İstanbul'da buluştu. A Haber muhabiri Rıfat Fırat, savunma sektörünü değerlendirmek üzere SAHA İstanbul YKB Haluk Bayraktar ile konuştu. Haluk Bayraktar'ın savunma sanayii ve geleceğine ilişkin açıklamaları şöyle:

    Savunma sanayii milli teknoloji hamlesinin en yoğun bir şekilde uygulandığı sektörlerden. Adeta buradan doğarak ülkemizde diğer sektörlere de adım adım yayıldı. Ülkemizde milliliğin olmazsa olmazı, adeta zaruret halinde, parasını verseniz bile alamayacağınız teknolojiler mevcut. Dolayısıyla ihtiyaçlarınızı kendi insanlarınızla, kendi beyinlerinizle, kendi alın terinizle ve AR-GE yatırımlarınızla yapmanız lazım. İşte bu yüzden milli teknoloji hamlesi en yoğun haliyle savunma sanayiinde uygulanıyor.



    Başarı örnekleri özellikle son 20 yılda o alanda atılan adımlar, o alanda ortaya koyulan irade...

    İTHAL EDEN DEĞİL ÜRETEN OLACAĞIZ
    Devamlılık ile birlikte başarı örneklerini görüyoruz. Ben az önce konuşmamda da ifade ettim. Türkiye bundan 13 yıl önce parasıyla dahil SİHA'ları satın alamıyordu. Vermiyorlardı. Ama biz dedik ki "Biz bu alanda ithal eden olmayacağız. Bunu geliştiren, üreten ülke olacağız."



    Bu alanda programlar açıldı, AR-GE çalışmaşarı başladı. Biz de bir girişimci olarak başladık. O dönem BAYKAR çok ufaktı. Bugün 13 sene sonra sadece kendi ülkesinin ihtiyaçlarını en ileri düzeyde karşılayan bir ülke olmaktan ziyade bu teknolojiyi en ileri seviyede 20 tane dost ve müttefik ülkeye ihraç eden ve bunu da diplomatik anlamda bir güç haline getiren bir ülke haline geldik.

    İHRACATIN VERDİĞİ EKOSİSTEM GÜCÜ
    Bu sadece bir SİHA ihracatı değil, onunla birlikte ülkenin yüzlerce firmasının geliştirdiği ürünü sadece ilk satışta da değil o ürünün yaşan döngüsü boyunca ne kadar süre o ülkeler kullanırsa onlarla ilişki kurmuş oluyoruz. Bu anlamda da milli teknoloji hamlesinin en önemli başarı örneklerinden bir tanesi.


        Dolayısıyla bugün de SAHA İstanbul olarak biz bu ekosistemi güçlü kılmak, sürdürülebilir kılmak, girişimcisinden küçük-orta ölçekli işletmecesine, büyük ölçekli işletmenin bir arada bulunduğu, akademik üniversitelerin de bir arada olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olarak bu ekosistemi inşa etmek için bir aradayız.

        3.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
        Türkiye kendi teknolojisini geliştirdikçe bu teknolojileri sahada uygulayarak oradan alınan geribeslemelerle bu ürünlerin artık dünya çağında bir marka olmasına doğru ilerliyor. Türkiye artık İHA, milli gemi ihraç eden bir ülke. Türkiye artık elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri, roket-füze sistemleri ihraç eden bir ülke. Bu hale nasıl geldik? Ülke olarak kendimize inandık. Kendi firmalarımıza inandık, onlar bu teknolojileri geliştirdiler. Türkiye'de bunlar kullanıldıkça daha iyi hale geldi. Oradan aldıkları referansla dünyaya ihraç edilir hale geldi. İhracat da bu vesileyle yıldan yıla artar hale geldi. 10 yıl önce 800 milyon dolardan yıllık reel bazlı yüzde 15 oranında büyüyerek bugün geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar, bu yıl da 4 milyar doları geçeceğini değerlendiriyoruz.



        BAYRAKTAR TB3 ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
        Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. AR-GE liderimiz Selçuk Bayraktar da dönem dönem açıklamalar yapıyor. Yoğun bir şekilde hem dünyanın ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'yı hem Bayraktar TB3'ü ve bunu özellikle Anadolu gemimize indirecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Şu an herhangi bir aksama yok. İki proje de yüzde 100 BAYKAR'ın kendi öz finansmanıyla gerçekleşen projeler. Biz bütün kaynaklarımızla ülkemize bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bunu da en kısa zaman içerisinde gerçekleştireceğiz.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara Denizi’nde hayat var
        Haberler Güncel Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'te son durum ne? Haluk Bayraktar "en kısa zaman içerisinde" diyerek müjdeledi
            SON DAKİKA