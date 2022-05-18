İŞKUR yine yaptı yapacağını! İşsiz olan vatandaşlara dönemlik iş imkânı tanındı! İşte İŞKUR TYP başvurusu

Yeni dönemde de binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam eden Türkiye İş Kurumu, TYP hizmetini başvurulara açtı. İşte İŞKUR'un TYP projesine dair bilinmesi gereken tüm detayları sahibi olan haberin ayrıntıları…
İŞKUR TYP Projesinin Ayrıntıları
Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesi, belirli şartları gerçekleştiren kişilerin müracaatına açıktır. Kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan proje detaylarına göre TYP ilanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen kişilerin sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir:
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
· 18 yaşından büyük olmak
· Kamu haklarından men edilmemiş olmak
· SGK ya da başka kurumlardan emeklilik ya da malullük maaşı almıyor olmak
· Açık lise ve açıköğretim üniversiteleri haricinde bir kurumdan eğitim almıyor olmak
· TYP istihdamı karşılığında alınan aylık ücretin, hanenin toplam geliri ile eş güdümlü asgari ücretin 1,5 katını aşmıyor olması
· İlan yayınlandığı ilin sınırları içinde ikamet ediyor olmak
· İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olmak