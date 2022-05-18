İŞKUR yine yaptı yapacağını! İşsiz olan vatandaşlara dönemlik iş imkânı tanındı! İşte İŞKUR TYP başvurusu

İŞKUR TYP Projesi

Sunduğu hizmetler ve yayınladığı personel alımı ilanları ile ülke içi işsizlik oranının düşmesinde aktif rol oynayan kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, 2022 senesinde da vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesini döneme sokan kurum, alakalı hizmetin ayrıntılarını yayınladı.

Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan Toplum Yararına Programlar projesi, işsiz vatandaşları detaylı meslek gruplarına dahil etmek hedefi ile başvurulara açılmaktadır. Bu uygulama, bilhassa iş bulma olanağının başka bölgelere göre çok daha az bulunduğu bölgelerde döneme girmektedir. Bu uygulama aracılığı ile istihdam edilen kişiler, meslek gruplarına bağlı olarak dönemsel olarak çalışır ve çalıştıkları her ay amacıyla İŞKUR doğrultusundan finanse edilirler.