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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 16:37
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    • 18.05.2022 16:37
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    İŞKUR yine yaptı yapacağını! İşsiz olan vatandaşlara dönemlik iş imkânı tanındı! İşte İŞKUR TYP başvurusu

    Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan TYP projesi, ülkenin detaylı yerlerinde yaşam sürdüren ve belirli şartları gerçekleştiren işsiz vatandaşları kapsamaktadır. Peki, TYP nedir? TYP iş ilanlarına kimler müracaat yapabilir? Sunduğu hizmetler ve yayınladığı personel alımı ilanları ile ülke içi işsizlik oranının düşmesinde aktif rol oynayan kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, 2022 senesinde da vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesini döneme sokan kurum, alakalı hizmetin ayrıntılarını yayınladı.

    takvim.com.tr
    İŞKUR yine yaptı yapacağını! İşsiz olan vatandaşlara dönemlik iş imkânı

    Yeni dönemde de binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam eden Türkiye İş Kurumu, TYP hizmetini başvurulara açtı. İşte İŞKUR'un TYP projesine dair bilinmesi gereken tüm detayları sahibi olan haberin ayrıntıları…

    İŞKUR TYP Projesinin Ayrıntıları

    Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesi, belirli şartları gerçekleştiren kişilerin müracaatına açıktır. Kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanmış olan proje detaylarına göre TYP ilanlarına müracaat gerçekleştirmek isteyen kişilerin sağlamaları gereken şartlar, şu şekilde belirlenmiştir:

    · Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    · 18 yaşından büyük olmak

    · Kamu haklarından men edilmemiş olmak

    · SGK ya da başka kurumlardan emeklilik ya da malullük maaşı almıyor olmak

    · Açık lise ve açıköğretim üniversiteleri haricinde bir kurumdan eğitim almıyor olmak

    · TYP istihdamı karşılığında alınan aylık ücretin, hanenin toplam geliri ile eş güdümlü asgari ücretin 1,5 katını aşmıyor olması

    · İlan yayınlandığı ilin sınırları içinde ikamet ediyor olmak

    · İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz olmak

        Yukarıda belirtilmiş olan TYP müracaat şartlarını gerçekleştiren kişilerin görevlendirildikleri birtakım iş kolları şu şekildedir:

        · Çevre temizliği

        · Dere ve vadi ıslahı

        · Park ve bahçe düzenlemesi

        · Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda etraf düzenlemesi, bakım ve tamir işleri, temizlik işleri

        · Altyapı çalışmaları

        · Ağaçlandırma çalışmaları

        İŞKUR TYP İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

        Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan Toplum Yararına Programlar projesi aracılığı ile istihdam edilmek isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan TYP ilanlarına çevrimiçi olarak müracaat yapabilmektedirler.

        İŞKUR TYP Projesi

        Sunduğu hizmetler ve yayınladığı personel alımı ilanları ile ülke içi işsizlik oranının düşmesinde aktif rol oynayan kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, 2022 senesinde da vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu projelerden biri olan Toplum Yararına Programlar projesini döneme sokan kurum, alakalı hizmetin ayrıntılarını yayınladı.

        Türkiye İş Kurumu doğrultusundan tasarlanmış olan Toplum Yararına Programlar projesi, işsiz vatandaşları detaylı meslek gruplarına dahil etmek hedefi ile başvurulara açılmaktadır. Bu uygulama, bilhassa iş bulma olanağının başka bölgelere göre çok daha az bulunduğu bölgelerde döneme girmektedir. Bu uygulama aracılığı ile istihdam edilen kişiler, meslek gruplarına bağlı olarak dönemsel olarak çalışır ve çalıştıkları her ay amacıyla İŞKUR doğrultusundan finanse edilirler.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR yine yaptı yapacağını! İşsiz olan vatandaşlara dönemlik iş imkânı tanındı! İşte İŞKUR TYP başvurusu
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