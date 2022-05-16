İŞKUR aylık 775 TL, 2.354 TL, 3.681 TL, 5.399 TL ödeme yapıyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz herkese müjde! Bağ-Kur kapsamında...

İşçi işveren yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ve belli oldu, hükümet harekete geçti ve yeni harita belirlendi. İŞKUR tarafından birden fazla alanda teşvik sağlanıyor. İşbaşı eğitim programına katılanlara aylık 4 bin 908, öğrencilere 3 bin 681, işsizlik ödeneği alanlara 2 bin 354 lira ödeniyor.İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775 TL yılda 32 bin lira prim desteği veriliyor. İşte tüm merak edilenler!