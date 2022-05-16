Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞKUR aylık 775 TL, 2.354 TL, 3.681 TL, 5.399 TL ödeme yapıyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz herkese müjde! Bağ-Kur kapsamında...

İŞKUR aylık 775 TL, 2.354 TL, 3.681 TL, 5.399 TL ödeme yapıyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz herkese müjde! Bağ-Kur kapsamında...

Milyonlarca kişiye güzel haber geldi. İstihdam artışı için 17 başlıkta teşvik sunuluyor. İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775 TL yılda 32 bin lira prim desteği veriliyor. Bu bağlamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. Peki, Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
16.05.2022 18:56 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:56
İŞKUR aylık 775 TL ödüyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz birçok kişiyi kapsıyor! 30 gün içinde başvuran 4 bin TL nakit ödeme alacak!

İşçi işveren yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ve belli oldu, hükümet harekete geçti ve yeni harita belirlendi. İŞKUR tarafından birden fazla alanda teşvik sağlanıyor. İşbaşı eğitim programına katılanlara aylık 4 bin 908, öğrencilere 3 bin 681, işsizlik ödeneği alanlara 2 bin 354 lira ödeniyor.İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775 TL yılda 32 bin lira prim desteği veriliyor. İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR aylık 775 TL ödüyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz birçok kişiyi kapsıyor! 30 gün içinde başvuran 4 bin TL nakit ödeme alacak!

● Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?
Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirim, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kâr payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor.

İŞKUR aylık 775 TL ödüyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz birçok kişiyi kapsıyor! 30 gün içinde başvuran 4 bin TL nakit ödeme alacak!

Sosyal hizmetlerden yararlananlar için de 60 ay prim teşviki sağlanıyor.

İŞKUR aylık 775 TL ödüyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz birçok kişiyi kapsıyor! 30 gün içinde başvuran 4 bin TL nakit ödeme alacak!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor.

İŞKUR aylık 775 TL ödüyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz birçok kişiyi kapsıyor! 30 gün içinde başvuran 4 bin TL nakit ödeme alacak!

● İlave istihdam teşvikinde destek tutarı sektöre göre değişiyor mu?
İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler devlet tarafından karşılanıyor.

SON DAKİKA