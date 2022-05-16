İŞKUR aylık 775 TL, 2.354 TL, 3.681 TL, 5.399 TL ödeme yapıyor! Asgari ücretli çalışan, öğrenci, işsiz herkese müjde! Bağ-Kur kapsamında...
Milyonlarca kişiye güzel haber geldi. İstihdam artışı için 17 başlıkta teşvik sunuluyor. İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775 TL yılda 32 bin lira prim desteği veriliyor. Bu bağlamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. Peki, Hangi sektörleri kapsıyor? Prim teşviki nasıl uygulanıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
İşçi işveren yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Ve belli oldu, hükümet harekete geçti ve yeni harita belirlendi. İŞKUR tarafından birden fazla alanda teşvik sağlanıyor. İşbaşı eğitim programına katılanlara aylık 4 bin 908, öğrencilere 3 bin 681, işsizlik ödeneği alanlara 2 bin 354 lira ödeniyor.İşbaşı eğitimine katılanlar her ay ödeme alırken, işe girmeleri halinde aylık 775 TL yılda 32 bin lira prim desteği veriliyor. İşte tüm merak edilenler!
● Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?
Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirim, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kâr payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor.