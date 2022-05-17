İŞKUR’dan bomba ek iş müjdesi geldi! Oturduğunuz yerden en az asgari ücret kazanacaksınız! Başvuru yapmak için...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ekonomi piyasalarının alt üst olmasına sebep oldu. Ek olarak Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ve FED yetkililerinin faiz artırımı kararı vermeleri de hayatın pahalılaşmasına sebep oldu. Nerede ise her yeni güne yeni bir zam haberi ile başlamak durumunda kalan ve üst üste gelen zamlardan sonra hem sabit giderlerini ödemek hem de temel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında nakde ihtiyaç duyan vatandaşlar, özellikle kamu kurumlarının güvencesi altında çalışabilecekleri yeni işleri araştırmaya başladılar.